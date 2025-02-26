財政預算案2025｜部分政府隧道主幹道研收費　消息：須考慮地理位置交通管理需要等

新一份《財政預算案》提出檢視各政府隧道及主幹道收費，體現「用者自付」原則。政府消息人士指，會考慮各條隧道的實際情況，包括地理位置、服務對象，以及交通管理需要、公眾負擔程度、收回成本等原則，未有披露擬議加價的隧道。他表示，計劃會朝着以「易通行」收費模式進行，不同方案都會考慮，例如連接同一地區的全數主幹道或隧道均收費，或「一收一不收」，希望今年內提出建議及交立法會審議，又強調有關調整與早年的電子道路收費計劃無關。翻查資料，近年決定取消收費的隧道和主幹道包括青嶼幹線、屯赤隧道、將軍澳隧道和將藍隧道。

有信心成功調整交通違例罰款 運輸及物流局將檢討電動私家車牌照費、泊車咪錶收費和交通違例事項定額罰款。政府消息人士說，調整咪錶收費盼加快停泊車輛流轉，讓更多駕駛者用到錶位，至於調整交通違例罰款則考慮到罪行嚴重性和阻嚇力是否足夠，以及部分項目罰則多年沒有調整。他提到，政府就咪錶收費和違例罰款額的增加水平和涉及事項未有定案，同樣目標今年交建議到立法會，又說政府2018年曾提高5項違例事項罰則，如非法進入黃格、在限制區上落客等，有信心今次都能成功調整。

政府又研究向循陸路離境的私家車徵收邊境建設費，旅遊巴和貨車不受影響，以每輛私家車收取200元為例，每年可為政府帶來約10億元收入。政府消息人士指，200元水平可以再研究，又稱考慮到以私家車北上的市民有較高負擔能力，私家車如多人共乘平均成本會更低。由於乘搭公共交通北上的市民亦同樣不受影響，他相信不會窒礙市民北上意欲。當局並指，今年10月1日起購買機票的乘客，陸路離境稅會增加80元至200元，估計對飛機乘客影響輕微。