財政預算案2025｜陳克勤促政府精明慳錢「控制體重」 做到如局長所說「瘦底」才可 (陳芷晴攝)

適逢元宵節，民建聯今日舉行猜燈謎傳媒茶聚，表達財政預算案期望。文化體育及旅遊局局長羅淑佩早前分享自己是「瘦底」，民建聯主席陳克勤今日提到財赤之下，希望新一份財政預算案可以令政府「控制體重」，做到如局長所說「瘦底」才可，「唔好咁多脂肪」。古洞北及洪水橋有三個大型的區域供冷系統工程，早前已獲立法會財務委員會批出130億元撥款，陳克勤認為在新發展區花過百億元進行工程太急進。他建議一些不逼切的項目可以遲些做，甚至不做，比檢討長者二元乘車優惠「慳十億、八億」更好，「針對弱勢社群、長者慳錢，令他們過年不開心」。

財政預算案將於本月26日公布，民建聯主席陳克勤認為財政司司長陳茂波需特別精明地「用錢、慳錢、搵錢」，需控制體重，由現時「少少肉」做到「瘦底」才可。

民建聯副主席陳恒鑌祝願新一年「常滿」，他舉例該黨去年推動了低空經濟、中醫藥發展、熊貓經濟等，未來一年會繼續推動政策倡議，將倡議項目化，包括海洋經濟、銀髮經濟、高端人才政策等，希望政府「成其事」。另一副主席陳勇指出所有政府部門都有責任「搵錢」，希望減輕政府財政負擔，他亦希望有更多便利通關措施，方便在大灣區尋找更多機遇。

支持公務員凍薪

本港首間中醫醫院今年會啟用，本身是中醫師的民建聯議員陳永光相信中醫藥發展在未來一年會更好，可減輕醫療負擔。議員林琳就重申該黨不支持公務員減薪，擔心削弱公務員團隊士氣及私人市場信心。民建聯支持公務員凍薪，並精簡架構。