財政預算案2025｜陳茂波期望不失時機 加快北部都會區發展

陳茂波今早(3日)出席電台節目表示，無論開源或節流均有基本原則，開源方面要考慮競爭力，簡單低稅制是優勢；在支方出面，「能者多付、用者自付」是原則，並減少對市民的影響。對於有人提出徵收陸路離境稅，他說不希望打擾太多市民，假如能夠駕車北上，相信經濟能力較好，希望他們可貢獻一下基建設施。他又說有考慮兩地融合因素，認為北上人次一年有一億多，自駕到內地屬少數。

財政司司長陳茂波表示，即使政府財政有壓力，也要推動經濟發展，近期股市比較暢旺，旅客亦有所增加，希望不失時機，加快北部都會區發展，讓企業快些落戶，創造更多就業機會。

交椅洲填海計劃暫緩

對於《預算案》並沒有再提及交椅洲填海，陳茂波說有關研究正在進行，因需要審時度勢政府沒有再預算款項進一步做研究。以目前來說，未來幾年的住宅土地供應相對充足，發展北部都會區是重點也較為合適，可以吸引創科產業落戶，結合深圳大灣區的優勢，填海可以稍後。當再被追問不取消交椅洲人工島項目，他指發展要有長遠規劃、為未來籌謀，故要保留這些預算。

主持人指陳茂波解決財赤的風格似乎傾向借錢、避免困難，詢問他若滿分十分，給自己多少分。陳茂波無正面回應，表示會迎難而上、先立後破，又稱改革不一定要轟轟烈烈，但一定要有效果。