財政預算案2025｜陳茂波：考慮到公共財政會逐步恢復穩健　凍薪而非減薪較合適（附直播連結）

財政司司長陳茂波今早已發表財政預算案，下午出席記者會講解政策，他解釋考慮到本港經濟向好，及政府將恢復收支平衡，政府官員及公務員凍薪，而非減薪較合適。

陳茂波被問到為何決定官員、公務員等凍薪，而非減薪。他解釋本港經濟在過去幾年都是持續增長，今年亦一樣。在失業率偏低下，一般「打工仔」都有加薪空間，引述數據顯示就業人士實質加薪2.4%。他續指今次財政預算案提出財政整合計劃，逐年削減開支，會令政府經營帳目恢復盈餘，公共財政會恢復穩健，經過考慮各方面因素後，認為凍薪較適合。陳茂波強調公務員凍薪，是得到公務員的支持及理解。至於每年均有公務員薪酬趨勢調查，陳茂波不認為是無視調查，因為即使完成了調查，政府最終亦要考慮另外5個因素，包括政府財政狀況而決定公務員薪酬調整幅度。