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2025-02-26 14:02:05

財政預算案2025｜陳茂波：考慮到公共財政會逐步恢復穩健　凍薪而非減薪較合適（附直播連結）

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財政司司長陳茂波今早已發表財政預算案，下午出席記者會講解政策，他解釋考慮到本港經濟向好，及政府將恢復收支平衡，政府官員及公務員凍薪，而非減薪較合適。

陳茂波被問到為何決定官員、公務員等凍薪，而非減薪。他解釋本港經濟在過去幾年都是持續增長，今年亦一樣。在失業率偏低下，一般「打工仔」都有加薪空間，引述數據顯示就業人士實質加薪2.4%。他續指今次財政預算案提出財政整合計劃，逐年削減開支，會令政府經營帳目恢復盈餘，公共財政會恢復穩健，經過考慮各方面因素後，認為凍薪較適合。陳茂波強調公務員凍薪，是得到公務員的支持及理解。至於每年均有公務員薪酬趨勢調查，陳茂波不認為是無視調查，因為即使完成了調查，政府最終亦要考慮另外5個因素，包括政府財政狀況而決定公務員薪酬調整幅度。

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希望二元乘車優惠盡量寬鬆

預算案收緊了長者二元乘車優惠計劃，受惠人士乘坐10元以上的車程時，須承擔兩折車費。陳茂波強調政府認為政策的原意很好，鼓勵長者多出外走動，「去飲茶，見朋友」，帶來一定的社會效益。而今次調整措施是控制未來政府補貼金額的增長幅度，已作出平衡。陳茂波解釋今次雖收緊長者二元乘車優惠，但希望盡量寬鬆。政府解釋每月限乘240次是考慮實際的出行需要，「每日8程好似好多」，但要考慮並非所有長者都居住在港鐵站附近，「例如去醫院要駁一程車，仲要去街市、探孫仔」。

財政預算案2025懶人包｜財政預算案原則。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜ (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜預計全年潛在土地供應可興建約1.37萬個單位，未來5年會準備可供興建約8萬個私營房屋單位的土地。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜已覓得足夠土地滿足未來10年30.8萬個公營房屋單位的供應目標。私營房屋供應方面，未來5年平均每年落成量估計超過1.7萬個。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜為有效打擊非法賭博活動，政府將積極探討規範籃球博彩活動。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府透過一系列措施，關顧長者、保護兒童、支援殘疾人士、促進青年和婦女發展，同時優化公營醫療系統。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府將預留1,500萬元，提升建造業的專業水平、創新能力及成本效益管理。又會為青年提供在職培訓及在職培訓津貼，吸引加入建造業及獲取專業資格。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會寬減2025/26年度首季住宅物業差餉、非住宅物業差餉；2024/25課稅年度薪俸稅和個人入息課稅、利得稅；以及發放額外半個月綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜為減輕購買樓價較低的住宅及非住宅物業人士負擔，100元印花稅的物業價值上限，提高至400萬元，即日生效。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府將推出一系列措施，推動綠色金融與綠色科技結合。又會加強源頭減廢、轉廢為能，並推動公共巴士和的士綠色轉型。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府將推出一系列措施，推動綠色金融與綠色科技結合。又會加強源頭減廢、轉廢為能，並推動公共巴士和的士綠色轉型。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會推出新一輪「研究配對補助金計劃」，又會加強在全球推廣「留學香港」品牌，全力培育人才，同時吸引優才專才。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會推出新一輪「研究配對補助金計劃」，又會加強在全球推廣「留學香港」品牌，全力培育人才，同時吸引優才專才。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會向「BUD專項基金」及「市場推廣及工商機構支援基金」注資並優化申請安排，繼續為企業提供信貸擔保，減輕中小企資金周轉壓力。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會向旅發局撥款12.3億元；預留資源加強對郵輪業的支援；並舉行一系列盛事活動，同時善用海濱資源，為遊人帶來更好體驗。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會向旅發局撥款12.3億元；預留資源加強對郵輪業的支援；並舉行一系列盛事活動，同時善用海濱資源，為遊人帶來更好體驗。(添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會以求新求變精神，在不同範疇，為業界注入更大發展動能。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會以求新求變精神，在不同範疇，為業界注入更大發展動能。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會以求新求變精神，在不同範疇，為業界注入更大發展動能。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會以求新求變精神，在不同範疇，為業界注入更大發展動能。 (添馬台Facebook) 財政預算案2025懶人包｜政府會以求新求變精神，在不同範疇，為業界注入更大發展動能。 (添馬台Facebook)

在財赤下，陳茂波強調政府需要開源節流 ，同時顧及招商引才的競爭力 ，避免開設新稅種，並盡可能減少對一般市民的影響。至於政府今次將機場離境稅加至200元，陳茂波認為香港國際機場十分具競爭力，「加多幾十蚊稅，影響相對輕微」。至於今次利得稅及薪俸稅退稅上限減至1,500元，被問到是否向中產「開刀」，陳茂波承認有關的紓緩措施金額減半，但已在能力範圍內盡量做，希望大家諒解。

陳茂波（左二）出席財政預算案記者會（蘇文傑攝） 陳茂波（左二）出席財政預算案記者會（蘇文傑攝） 陳茂波（左二）出席財政預算案記者會（蘇文傑攝） 陳茂波（左二）出席財政預算案記者會（蘇文傑攝） 陳茂波（左二）出席財政預算案記者會（蘇文傑攝）

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