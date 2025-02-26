財政預算案2025｜陳茂波：考慮到公共財政會逐步恢復穩健　凍薪而非減薪較合適（附直播連結）

財政司司長陳茂波今早已發表財政預算案，下午出席記者會講解政策，他解釋考慮到本港經濟向好，及政府將恢復收支平衡，政府官員及公務員凍薪，而非減薪較合適。
陳茂波被問到為何決定官員、公務員等凍薪，而非減薪。他解釋本港經濟在過去幾年都是持續增長，今年亦一樣。在失業率偏低下，一般「打工仔」都有加薪空間，引述數據顯示就業人士實質加薪2.4%。他續指今次財政預算案提出財政整合計劃，逐年削減開支，會令政府經營帳目恢復盈餘，公共財政會恢復穩健，經過考慮各方面因素後，認為凍薪較適合。陳茂波強調公務員凍薪，是得到公務員的支持及理解。至於每年均有公務員薪酬趨勢調查，陳茂波不認為是無視調查，因為即使完成了調查，政府最終亦要考慮另外5個因素，包括政府財政狀況而決定公務員薪酬調整幅度。
希望二元乘車優惠盡量寬鬆
預算案收緊了長者二元乘車優惠計劃，受惠人士乘坐10元以上的車程時，須承擔兩折車費。陳茂波強調政府認為政策的原意很好，鼓勵長者多出外走動，「去飲茶，見朋友」，帶來一定的社會效益。而今次調整措施是控制未來政府補貼金額的增長幅度，已作出平衡。陳茂波解釋今次雖收緊長者二元乘車優惠，但希望盡量寬鬆。政府解釋每月限乘240次是考慮實際的出行需要，「每日8程好似好多」，但要考慮並非所有長者都居住在港鐵站附近，「例如去醫院要駁一程車，仲要去街市、探孫仔」。
在財赤下，陳茂波強調政府需要開源節流 ，同時顧及招商引才的競爭力 ，避免開設新稅種，並盡可能減少對一般市民的影響。至於政府今次將機場離境稅加至200元，陳茂波認為香港國際機場十分具競爭力，「加多幾十蚊稅，影響相對輕微」。至於今次利得稅及薪俸稅退稅上限減至1,500元，被問到是否向中產「開刀」，陳茂波承認有關的紓緩措施金額減半，但已在能力範圍內盡量做，希望大家諒解。