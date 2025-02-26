財政預算案2025｜400萬樓僅付100元稅 來年不推商業地 施永青：料惠及整個市場

本港樓市投交未見熾熱，樓價持續下跌。新一份財政預算案宣布下調印花稅，把徵收100元印花稅的物業價值上限，由300萬元提高至400萬元，措施即日生效，料可惠及約10,000宗物業成交。此外，政府來年將不會推售商業用地，亦會考慮將部分商業用地改劃作住宅用途。

政府消息解釋，所檢視的將是未來推出的土地，其中兩幅用地分別位於石門和小瀝源；亦會視乎商業樓宇的需要，增加推售土地。政府消息續指，會從3個方向檢視，包括放寬一些規限，允許發展商把把部分樓宇面積用作發展寫字樓或酒店。此外，允許商業樓宇加入住宅元素，作混合用途發展；最後是直接把商業用地改作住宅用地。

中原集團創辦人施永青表示，相信下調印花稅所惠及的不只政府所提及的15%的成交個案，而是可惠及整個市場，「交易成本減少，儲首期不用儲得那麼辛苦，對樓市一定有好處。」他認為，此舉並非只著眼於「節省了多少錢」，而是令交易蓬勃，投資意欲便會增加，他料今年樓市見底回穩的機會很大。他舉例指，像元朗的朗天峰，300多萬至400萬都有交易，而舊樓兩房亦在此範圍內，「約佔市場十多個百分點」。

對於政府來年不推商業用地，施永青認為現時空置率高，再推也是浪費；又建議政府要想辦法把積聚的寫字樓物盡其用，例如用作安置劏房戶。