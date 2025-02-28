財政預算案2025｜AI取代市民工作？ 孫東：香港要跟上時代發展步伐

人工智能

創新科技及工業局局長孫東說，預算案對未來幾年政府人手編制有明確說明，總體來說，人工智能今後會深入到社會各方面，包括政務系統，這將成為重要應用領域，一定會促進效率。 人工智能應用於政務系統定會促進效率 孫東在港台節目《千禧年代》表示，以熱線1823為例，每天需要接聽成千上萬的電話查詢，但只有數百名員工，難以應付，現時在人工智能技術協助下，已達到工作指標超過90%，一定時間內的回覆率都已達標。他說未來會有更大發展空間，但最重要是要提高效率，相信相關政府部門會有合適安排。

用於協助熱線1823 回覆率達標 被問到市民的工作是否會被人工智能取代，孫東表示，人工智能的發展大勢不可阻擋，已反覆強調發展的同時要兼顧安全、信任和負責任，過程中，可能需要調整某些領域，但也會出現新的發展機會，全世界尤其香港，要跟上時代發展步伐。

對於北部都會區河套香港園區發展，孫東表示，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍提出勇於改革、敢於破局是對香港整體工作而言，河套毫無疑問也是其中一個重點。他指出，國家高度重視河套的發展，夏寶龍對園區的規劃予以肯定，同時要求加緊落實，因此特區政府已定下從今年開始的兩個5年發展目標，第一期的3座大樓今年會落成營運，另外5座大樓已做好地基，預計2027年陸續落實，第二期亦已有規劃。

原文刊登於 香港電台