財政預算2024︱曾俊華︰港府財政每況愈下 憂「債冚債」致庫房空虛 下一代承受

政府是連續兩年千億財赤， 財政預算案透露，未來5年計劃發債逾6000億元。前財政司長曾俊華在社交平台發文，對香港財政每況愈下感到擔心，「主要唔係擔心我哋呢啲有番咁上下年資嘅一代人，而係會繼續喺香港生活嘅年輕一代人。」

財爺常被批「守財奴」 料社會現時明白為何要有足夠儲備

曾俊華指，過去的包括他在內的政司常被批評為「守財奴」，指「留住咁多錢喺庫房做乜呢？」，相信現時社會應明白為何庫房要有足夠儲備。他說，香港已經正式進入結構性財政赤字年代，政府要尋求開源節流，薪俸制推兩級制和住宅物業累進差餉等措施，一年為庫房增加少於20億收入，但面對千億赤字僅屬杯水車薪。

