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2025-02-26 04:31:56
日報

財案發表 2元優惠滅赤措施料成重點 據報交通違例罰款擬增加

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財政預算案 財政司長陳茂波

陳茂波今日將發表《財政預算案》。(資料圖片)

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財政司長陳茂波今日將發表新一份《財政預算案》，2元乘車優惠的最終調整方案、政府有何開源節流措施應對財赤、公務員會否凍薪等，料將成為關注焦點。陳茂波早上11時會到立法會宣讀《財政預算案》，下午將舉行記者會，晚上再出席由電視台聯合製作的《財政預算案論壇》。

政府新一份《財政預算案》今日發表，陳茂波日前透露封面顏色為湖水藍，象徵未來發展的一片藍海，蘊藏無限機遇，又預告將提出加強版「財政整合」策略，嚴格管控公共開支和適度開源。

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「牛肉乾」據悉加價最少80元

陳茂波早上11時會到立法會宣讀《財政預算案》，演辭及其他有關資料會在政府相關網頁同步發放，他下午3時和晚上7時將分別出席記者會和電視台聯合製作的《財政預算案論壇》，進一步解釋各項政策和回應傳媒提問，明早就會出席《財政預算案》聯合電台節目《財政司司長熱線》，接聽市民來電。此外，《財政預算案》演辭文本和摘要單張，會在發布後於民政事務總署轄下20個民政諮詢中心等派發。

據報，政府有意增加違反交通規例的罰則，俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款，或由現時的320元增至400元至480元，超速罰款亦有機會調整。同時，有消息指公務員將凍薪。

去年《施政報告》提出推動紅磡站周邊臨海及碼頭用地的發展，建立一個海濱新地標。消息指，今日《財政預算案》將提到港鐵預計年中提交紅磡站用地的研究建議，包括引入遊艇會發展遊艇旅遊，以及提出在中環至灣仔、尖沙咀等一帶海濱引入輕食飲品攤檔，善用海濱資源響應「無處不旅遊」。

田北辰：2元計劃調整助改善「長車短搭」

另外，直接影響長者出行的2元優惠計劃續成關注議題之一，消息指會限平均每日搭8程、10元以上變兩折。實政圓桌立法會議員田北辰昨在電台節目稱，相信調整有助改善「長車短搭」問題，新民黨立法會議員黎棟國在同一節目指，方案已把影響減至最小，但認為政府公布最終決定後應多作解說。

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