財爺馬拉松「殿堂盃」奪亞軍　不敵78歲九倉吳光正｜Ray Online

渣打香港馬拉松今日(21號)舉行，除咗全馬、半馬同10公里賽事之外，今年亦都重新舉辦5年冇搞嘅短途比賽「領袖盃」同「殿堂盃」，參賽嘅政商界領袖會從灣仔運動場跑兩公里去維園終點。財政司司長陳茂波就以「嘉賓跑手」身份參賽，大約用咗11分鐘就跑到終點，成功奪得「殿堂盃」第二名。

霍啟剛盛智文等都有參賽

至於「殿堂盃」冠軍得主，就由久未露面的78歲九龍倉集團前主席吳光正用10分鐘勝出，而佢兒子、會德豐集團主席吳宗權就用咗約7分28秒，成為「領袖盃」亞軍。立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛及夫人郭晶晶、蘭桂坊集團主席盛智文、國泰航空公司行政總裁林紹波同旅發局總幹事程鼎一等人，今朝亦有參賽。