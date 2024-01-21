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2024-01-21 17:15:53

財爺馬拉松「殿堂盃」奪亞軍　不敵78歲九倉吳光正｜Ray Online

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陳茂波(中)喺「殿堂盃」不敵吳光正(右三)屈居亞軍。(中通社)

陳茂波(中)喺「殿堂盃」不敵吳光正(右三)屈居亞軍。(中通社)

渣打香港馬拉松今日(21號)舉行，除咗全馬、半馬同10公里賽事之外，今年亦都重新舉辦5年冇搞嘅短途比賽「領袖盃」同「殿堂盃」，參賽嘅政商界領袖會從灣仔運動場跑兩公里去維園終點。財政司司長陳茂波就以「嘉賓跑手」身份參賽，大約用咗11分鐘就跑到終點，成功奪得「殿堂盃」第二名。

霍啟剛盛智文等都有參賽

至於「殿堂盃」冠軍得主，就由久未露面的78歲九龍倉集團前主席吳光正用10分鐘勝出，而佢兒子、會德豐集團主席吳宗權就用咗約7分28秒，成為「領袖盃」亞軍。立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛及夫人郭晶晶、蘭桂坊集團主席盛智文、國泰航空公司行政總裁林紹波同旅發局總幹事程鼎一等人，今朝亦有參賽。

林定國(右)同太太(中)參加10公里賽事。(林定國FB) 陳浩濂跑完半馬仲要嚟返個「電車上層測試」。(陳浩濂FB) 霍啟剛(右)同郭晶晶(中)都有參賽。(中新社) 林定國話見到人頭湧湧參賽覺得十分正。(林定國FB) 吳宗權贏得「領袖盃」賽事亞軍，由陳茂波頒獎。

林定國同太太跑10公里

另外，律政司司長林定國朝早就同夫人袁淑明參加10公里賽事，佢賽後喺社交網站話已經好幾年冇跑咁長距離，之前亦都冇太多時間鍛鍊，形容成績一般般，但見到人頭湧湧、完全恢復疫情前情況感覺真係十分正。睇返大會紀錄，林定國用咗1個鐘頭11分鐘48秒就完成10公里。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂都有參加第十九次半馬，又話自己「一如既往」跑完半馬都有做一個「電車上層測試」，即係跑完21公里仲有力撐樓梯上電車上層喎！佢仲提到，今日跑完之後嘅時間就係要恢復體力，準備迎接新一個禮拜嘅工作，特別係星期三、四舉行嘅第17屆亞洲金融論壇。

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