財赤｜中大盼削資助不礙全球教育競爭　盧煜明：很多儲備已有既定用途

新一份《財政預算案》月底發表，政府早前表明教育支出方面有節約空間。香港中文大學校長盧煜明表示，他暫未收到當局通知要削減資助，又稱大學現有儲備很多本身已有其用途，「唔係話想做乜都得」，可釋放的只有一少部分。他表示，需要視乎政府公布方案後才研究確實應對方案，暫時校方案有詳細計劃，強調全球的教育競爭「唔會有人等你」，削減資助要面對的危機就是不進則退，希望不會影響校方培育人才的項目，重申中大會與社會共渡時艱。

中大副校長(研究)岑美霞稱，部分重要的大學發展項目不能削減，削減亦有優次之分，但坦言「唔係少咗錢就做少啲」。署理常務副校長潘偉賢就指，現時仍未知政府計劃削減多少，暫時校方只是思考有哪些地方可調整以應對，強調一定不會影響學生學習。副校長(策略發展)陳偉儀估計，如果要削減的話研究開支被削的機會會較大，因為教學是大學最基本的範疇，即使向教育埋手也只會涉及非核心內容，直言研究「可多可少、可貴可平」，但重申並非指出研究支出有削減空間，只是教育方面不能夠縮。

上月就任校長的盧煜明指出，中大正準備制訂下一個5年發展計劃，未來要提升學生體驗、推動研究及創新、建設人才樞紐、促進校友與社區參與和加強國際化，包括擬設立研究生專屬書院和吸引更多人才到中大工作。對於有獲聘台灣教授遭拒絕入境本港，他表示不作評論，又稱有需要保留校園的進入限制，以平衡師生的便利與安全，又稱海外多間院校包括英國牛津大學、劍橋大學等也有其校園保安措施。

成立數學科學院培育數學人才

另外，中大校董會上月通過成立致真交叉數學科學院，期望培育頂尖數學人才，並成為國際公認的世界級數學科學教育與研究中心。學院由國際知名數學家、清華大學求真書院院長丘成桐推動成立及擔任創院院長，提供與求真書院類近的8年制課程，包括3年數學基礎訓練、兩年科研訓練和3年博士訓練，目標為中三至高中學生，成立初期每年收生40人，包括10名本地和30名非本地生，首批學生將於2025-26學年入學。