財赤｜仍斥6億資助巴士的士換電動車　謝展寰：值得投資

政府日前公布《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》，包括推出資助計劃鼓勵業界購買電動巴士、的士，涉及約6億元資助。 環境及生態局局長謝展寰出席一個電台節目時說，有人質疑政府現時財政緊絀，提供資助協助業界轉型是否合適，他指出由於電動巴士價格貴過傳統巴士，政府給予資助，一方面避免將成本轉移乘客之外，另一方面是全球都在綠色轉型，屬於新經濟下的機遇，政府可抓住先機推動電動車技術發展，並擴大有關市場，形容是值得的投資。

指港綠色轉型對國企有好處

謝展寰說，過去幾年經試驗後，雙層電動巴士價格已有下降，將來有望與傳統巴士相比。他又指香港是國際城市，做綠色轉型亦可助力國家，作為展示窗口，對國企有好處及優勢，亦可配合國家的電動車技術發展，認為示範作用很大。

對於有意見認為，電動的士就算使用快充充電亦需時較長，能否採用換電技術，謝展寰說，政府對換電技術採開放態度，但現時未有實際建議如何換電，香港亦未必有足夠土地為電動的士換電，加上充電技術急速發展，可見將來換電與充電時間可能相差不大。