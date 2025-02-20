財赤｜教大無意削人手應對減撥款　李子建：資源首要保持教育質素

政府有指將削減教育方面開支應對財赤，香港教育大學校長李子建表示，政府削減教育撥款無疑會為教大帶來影響，但教大會妥善運用財政儲備和引入新科技提升行政效率，確保各項規劃得以落實。他提到，大學儲備本身都有特定用途，包括今年4月將發表的新一個5年策略發展計劃、境外機構協作、聘請人才等，這些都需要預留很多資金處理。 校長：AI無法取代真人 李子建說，教大仍然想增加人手，直言人工智能(AI)有多強大也無法取代真人，所以未曾想過削減人手應對，「減人手係最後一步。」他提到，分配資源時會有優次考慮，首要是保證教育質素和維持學生支援等配套，其次是科研方面，第三就是與內地、國際等機構的合作，強調教大會與香港社會風雨同舟、與特區政府共度時艱。

計劃用AI辨認假學歷 教大早前有學生使用假學歷報讀課程被判囚，教大副校長(學術)鄭美紅表示，在接收非本地學生申請時，會一再核實其提供資料的真偽，包括聯絡申請人原居地學校或發出證書的學校、機構等認證，又說面試時也會再一次核對身份和文件真偽等，另正計劃用AI辨認文件真偽。她強調，教大要求學生盡守法責任，如發現假學歷問題會轉交警方處理。 就早前有非本地學生涉嫌學生簽證逾期仍然在學，教大副校長(行政)方永豪稱，上月已即時要求全數900多名非本地學生交回簽證紀錄，僅極少數同學因個別理由中止學業而退學，另有數人經入境處批核後已恢復學籍，校方已提醒所有學生來港入學的規定，希望不再有同類事情發生。



全數5年制教育學士課程將變雙學士 另外，教大下學年起會把全數13個5年制教育學士課程轉為雙學位課程，超過一半會提供中小學實習機會，讓學生在學習主科的同時具備多元知識，日後成為教師時可將有關知識傳授予學生。下學年教大並會推出9個授課型碩士課程，當中5個與課程與人工智能和新興科技相關，配合科技發展及行業變化。下學年教大同時會在全部學士課程加入新元素，包括國家安全教育與香港教育法律議題實踐、內地學校體驗、AI和數碼素養等。

鄭美紅指，會加強教師專業操守與道德要求，以符合教育局相關要求，學生畢業前要完成與兩門相關必修科目及取得合格成績。教大大埔校園正興建8層高新教學大樓，設有教室、演講廳等，並會在天台重置原址的籃球場，大樓地盤上月已經平頂，目標明年1月啟用。