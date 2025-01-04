財赤｜梁君彥指公務員和議員減薪會影響市民信心　他籲市民如有信心「今晚就去wet啦！」

梁君彥指公務員和議員減薪會影響市民信心，他呼籲市民如有信心「今晚就去wet啦！」

政府財赤逾千億元，社會有意見促請公務員、立法會議員等減薪。立法會主席梁君彥反認為減薪會影響市民信心，他認為市民其實「口袋有錢」，只係缺乏信心不敢消費，「如果有信心嘅話，今晚就去wet啦！」

梁君彥接受傳媒訪問指，例如過往本港1年賣地收入可達千億元，股票印花稅收入亦達幾百億元，應正面思考如何發展本港經濟，「做大個餅」。他認為減薪並非實際做法，會影響市民的信心。他提到香港市民的存款創歷史新高，但不敢消費，「如果有信心嘅話，今晚就去wet啦！」