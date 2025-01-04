財赤｜梁君彥指公務員和議員減薪會影響市民信心　他籲市民如有信心「今晚就去wet啦！」

政府財赤逾千億元，社會有意見促請公務員、立法會議員等減薪。立法會主席梁君彥反認為減薪會影響市民信心，他認為市民其實「口袋有錢」，只係缺乏信心不敢消費，「如果有信心嘅話，今晚就去wet啦！」
梁君彥接受傳媒訪問指，例如過往本港1年賣地收入可達千億元，股票印花稅收入亦達幾百億元，應正面思考如何發展本港經濟，「做大個餅」。他認為減薪並非實際做法，會影響市民的信心。他提到香港市民的存款創歷史新高，但不敢消費，「如果有信心嘅話，今晚就去wet啦！」
重申並非用公帑「大飲大食」
立法會考察團早前趁聖誕假到日本考察，被外界質疑是以公帑去旅行。梁君彥再重申並非用公帑「大飲大食」，而整個代表團包括工作人員，均在平安夜當日一同回港，無人留日旅遊。他解釋例如參觀橫濱杯麵博物館，獲日清集團董事長安藤清隆親自接待，了解如何推動工業旅遊；在橫濱中華街則與管理公司代表見面，了解商舖及道路管理，「點解廟街做唔到中華街咁好呢？」考察團又到豐洲市場與批發商交流，了解如何推動在香港機場附近興建「空運鮮活市集」。被問到代表團有否在當地品嘗海鮮，梁君彥回應在豐洲市場食的早餐，便是海鮮早餐。
今屆立法會踏入最後1年任期，暫時未曾拒絕政府的撥款申請，梁君彥直言並非「阻住地球轉」的議會才是好。議會能與政府互相制衡和配合很重要，很多政策先經立法會財務委員會討論，才交上立法會大會。他指議員毋須「為問而問」，最重要是符合程序公義，讓市民從中受惠。