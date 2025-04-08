財赤｜楊何蓓茵不認同直接削減公務員空缺　將續招聘公共服務職位

公務員事務局局長楊何蓓茵說，有意見認為現時公務員團隊有約一成職位空缺，直接削減就可節省更多開支，她不認為將所有空缺職位削減就可以達到目的，對於公共服務有需要的職位會繼續保留和招聘，例如航空交通控制主任、消防隊長等。

楊何蓓茵出席立法會特別財委會會議表示，現時政府工作不斷增加，在同一時間要削減開支及減少公務員編制，部門需要一定力度的規劃。政府會在部門間透過管理措施和數碼化，重訂工作優次、內部調配、精簡程序及應用科技，以優化公務員人力資源的運用及提升效率。