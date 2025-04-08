財赤｜楊何蓓茵不認同直接削減公務員空缺　將續招聘公共服務職位

公務員事務局局長楊何蓓茵說，有意見認為現時公務員團隊有約一成職位空缺，直接削減就可節省更多開支，她不認為將所有空缺職位削減就可以達到目的，對於公共服務有需要的職位會繼續保留和招聘，例如航空交通控制主任、消防隊長等。
楊何蓓茵出席立法會特別財委會會議表示，現時政府工作不斷增加，在同一時間要削減開支及減少公務員編制，部門需要一定力度的規劃。政府會在部門間透過管理措施和數碼化，重訂工作優次、內部調配、精簡程序及應用科技，以優化公務員人力資源的運用及提升效率。
經民聯主席盧偉國指出，現時公務員編制有頗多空缺，關注削減編制是否能達到節流目的。楊何蓓茵回應說，現時部門編制如有空缺，需由其他人兼任，政府會發放署任津貼，但如果削減編制，政府實際薪酬開支能夠減少。
「局署合併」做法未必適合
新民黨議員黎棟國關注，政府會否透過「局署合併」以減少首長級公務員編制。楊何蓓茵表示，在2024至25年度，首長級公務員編制減少了20個，但強調不為減少職位而「局署合併」，一些部門的情況較為複雜，合併做法未必適合。
選委界議員周文港關注當局如何確保部門不會在精簡編制後，又增加非公務員合約員工，令精簡編制淪為數字遊戲。楊何蓓茵說部門來年需要減少2%的經營開支，因此在聘請任何合約員工都需要做得精明，否則會不夠錢用。
民建聯的陳勇指出，不少部門職位的待遇較市面高，認為如果減省待遇，相信可節省開支。楊何蓓茵回應說在公務員薪酬大政策上，希望與私人機構大致相若，又指雙方的薪酬結構和吸引力不同，但如果發現待遇有很大分別，政府會檢討有關職系。
原文刊登於 香港電台