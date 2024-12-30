財赤｜湯家驊：港府收支差距加大是主因　減公務員人工恐得不償失

港府近日公布本年度財政赤字料高約1,000億元，較原先估計的481億元高逾一倍，亦是連續3年財赤破千億元，有經濟學者建議考慮公務員減薪10%。行會成員湯家驊近日撰文表示，公務員團隊只是執行者，「何罪之有？」，認為減薪會引起社會漣漪效應，最終對財赤可能更得不償失；政府收支差距日漸加大才是財赤加劇的真正原因，認為財赤與公務員薪金毫不相關。

湯家驊在文中強調，官員要為特區事務負責，減薪是應當的，惟公務員團隊只是執行者，何罪之有？他指出，減薪必然會引起社會漣漪效應，人工少了，消費意欲下降拖慢經濟復蘇，最終對財赤可能更得不償失。