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2024-12-30 10:33:50

財赤｜湯家驊：港府收支差距加大是主因　減公務員人工恐得不償失

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湯家驊(資料圖片／蘇文傑攝)

湯家驊(資料圖片／蘇文傑攝)

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港府近日公布本年度財政赤字料高約1,000億元，較原先估計的481億元高逾一倍，亦是連續3年財赤破千億元，有經濟學者建議考慮公務員減薪10%。行會成員湯家驊近日撰文表示，公務員團隊只是執行者，「何罪之有？」，認為減薪會引起社會漣漪效應，最終對財赤可能更得不償失；政府收支差距日漸加大才是財赤加劇的真正原因，認為財赤與公務員薪金毫不相關。

湯家驊在文中強調，官員要為特區事務負責，減薪是應當的，惟公務員團隊只是執行者，何罪之有？他指出，減薪必然會引起社會漣漪效應，人工少了，消費意欲下降拖慢經濟復蘇，最終對財赤可能更得不償失。

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「成功爭取」了福利的政黨是否也需負責？

他引述數據指，回歸以來特區支出增加約3倍，而同期收入只增加了約1.25倍。支出增加最主要項目是福利、醫療和教育，共佔總支出近六成。支出增加了但收入卻反而減少了，如取消遺產稅、紅酒稅、烈酒稅及下調如股票印花稅等等，令收支差距日漸加大，這才是財赤加劇的真正原因，與公務員人工毫不相關。

湯家驊指，不同政黨每年也會要求各種形式的派糖，為市民爭取民生福利，歷屆政府毫不間斷回應市民的訴求派糖，經濟好的時候，收支可以接近平衡，但經濟一旦下行，鴻溝便愈擴愈大。他反問，每天為了討好選民而「成功爭取」了福利的政黨是否也需負責？要求福利的市民又是否也需負責？總括而言，他認為財赤不是責任問題，而是大家要共同承擔的問題。
 

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