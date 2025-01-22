財赤｜無正面回應公務員減薪　許正宇：現財政儲備足夠應付運作

許正宇指不適宜設立固定指標或界限來限制財政儲備的水平。(資料圖片)

立法會今早(22日)討論公共財赤議題，政府早前預測，計及發行政府債券的淨所得後，本財政年度赤字將少於1,000億元。財經事務及庫務局局長許正宇指，政府有決心克服公共財政的挑戰。對於有議員關注當局是否會為財政儲備設立安全線，許正宇指出，不宜設立固定指標或界限來限制財政儲備的水平，並認為目前的財政儲備水平足以應付政府的日常運作，重申本港發債水平遠低於大部分先進經濟體。

許正宇指，社會對政府財政儲備的合適水平看法不一，有些人認為財政儲備越多越有利，另一些則認為政府不應過度使用社會資源，應透過市場力量提升經濟效率，因此財政需求亦應隨著經濟發展而變化，「不應該也不適宜」為儲備設立固定指標，並表示現有儲備足以應付政府日常運作。

料今年3月底公務員編制職位減少

對於是否考慮調整公務員薪酬，許正宇沒有正面回應，表示行政長官會同行政會議將根據既定機制，考慮6大因素來決定調整幅度。他還提到隨著各決策局及部門精簡程序和應用科技提升效率，預計到今年3月底，公務員編制將由19.6萬個職位減少至19.4萬個。

立法會議員何君堯批評當局要求各部門扣減1%開支過於謙虛，建議應扣減10%。他提到馬斯克在未上任前已要求削減20%開支，質疑部門自行削支的做法，認為應該「由上而下」進行削減。許正宇解釋，現時的1%扣減為「滾動式」安排，強調這是「自上而下」的措施，當局必須負責任地確保政府財政穩健。