財赤｜葉劉倡5招減公務員開支 批「ACO師」浪費人才應禁大學生申請

政府財赤下，2024/25年度預算公務員開支達1637億，如何為公務員瘦身成為廣泛關注議題。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀近日在報章撰文，建議五大招削減公務員開支，包括有效運用人工智能科技、廢除過時公務員福利、取消過時職位、檢視文書職系、削減非公務員合約職位的約滿酬金，強調「真正節省開支不應只削減公務員薪酬，還要在其他公務員開支上想想辦法」。
葉劉指，政府應進一步交代時間表，包括何時能廣泛建立智慧政府，更有效地運用人工智能，減省研究、文書、記錄和翻譯等工作，節省人力成本。另外，在廢除過時的公務員福利如長期優良服務旅行獎勵計劃為例，是港英年代遺留下來的福利，過去社會基層公務員很少機會去旅行，獎勵自然有吸引力，然而今時不同往日，花費公帑卻未必能提升士氣。
葉劉又提出取消過時職位，政府竟然仍設有「高級打字員」和「打字員」職位，分別還有4名和127名，可以取消以節省開支。
大學畢業生投考ACO 「人生勝利組沒壓力」
另外，葉劉要求檢視文書職系，更點名助理文書主任（ACO）入職要求低，卻吸引很多大學畢業生投考，「他們認為每日下午5時半就可以下班，工作沒壓力，甚至可以排隊等公屋，乖乖地月薪就可以升到6萬多，真是何樂而不為。」她指很多年輕人更形容這個職位為「ACO師」，甚至讚譽過這種生活的人是「人生勝利組」，認為這簡直是浪費人才，如果文書主任根本不需要大學學歷，應該不讓持有大學學位或以上的人士申請，同時應調整薪酬以配合工作需要。
削減非公務員合約職位約滿酬金
葉劉又提出削減非公務員合約職位的約滿酬金，因政府薪酬已經高於其他企業，並沒必要再付15%高額約滿酬金，造成龐大的開支。再者，政府經常反聘退休公務員擔任這些非公務員合約職位，他們本身已有長俸，再加上反聘後的薪酬和約滿酬金，是否有必要？如果削減約滿酬金，便能節省大量公帑。