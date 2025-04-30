財赤｜葉劉倡5招減公務員開支 批「ACO師」浪費人才應禁大學生申請

政府財赤下，2024/25年度預算公務員開支達1637億，如何為公務員瘦身成為廣泛關注議題。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀近日在報章撰文，建議五大招削減公務員開支，包括有效運用人工智能科技、廢除過時公務員福利、取消過時職位、檢視文書職系、削減非公務員合約職位的約滿酬金，強調「真正節省開支不應只削減公務員薪酬，還要在其他公務員開支上想想辦法」。

葉劉指，政府應進一步交代時間表，包括何時能廣泛建立智慧政府，更有效地運用人工智能，減省研究、文書、記錄和翻譯等工作，節省人力成本。另外，在廢除過時的公務員福利如長期優良服務旅行獎勵計劃為例，是港英年代遺留下來的福利，過去社會基層公務員很少機會去旅行，獎勵自然有吸引力，然而今時不同往日，花費公帑卻未必能提升士氣。