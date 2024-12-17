財赤｜陳振英：公務員減薪恐影響其他打工仔 造成惡性循環

立法會財委會主席陳振英表示，今個立法會會期財委會運作暢順，直至本月13日，獲財委會批准的項目共有58項，政府提交的所有項目都完成審批，涉及2499億元，當中包括28項工務工程的撥款建議，8項人事編制建議，及22項非工務工程的撥款建議，包括新生嬰兒獎勵金計劃，及取消強積金對沖安排的資助計劃等。

立法會財委今個會期批准58項目審批約2500億元 陳振英強調，政府正採取全面財政整合計劃，在這關鍵時期，財委會更要做好把關工作，不但要確保公帑用得其所，亦要考慮長遠財務的可持續性，財委會不會照單全收，希望政府應使則使。

對於現時政府面對財赤，有建議指公務員應減薪，陳振英回應說，大家應考慮是否公務員減薪便可以令財政狀況馬上得到很好改善，因為公務員減薪或會引起漣漪效應，私營機構會以此為參考，結果可能會影響大部分打工仔，都要凍薪或減人工，相信會造成很大心理壓力，開支消費都會調整，造成惡性循環。他認為公務員薪酬有既定機制處理，如果認為香港經濟會持續改善，這一刻減薪未必是最好選擇。他認為政府官員多動腦筋，提升效率效益會更有效果。