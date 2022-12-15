貧困家育9子女無奈送養3孩 冀尋回失散妹圓父母遺願

冬至將臨，不少人會一家相聚齊齊整整吃晚飯。不過，丁氏一家尋親逾50年，一直苦侯失散的妹妹歸來；二姐解釋當年家貧，父母忍痛把四妹丁美蘭送養，希望她有更好生活，但後來與領養家庭失聯，失去女兒的消息令父母後悔不已，成為心結。他們期望9兄弟姐妹今個冬至能團聚，為妹妹煮上一碗熱騰騰的湯圓，團團圓圓，彌補失散的歲月，亦圓雙親遺願。
丁氏夫婦共育9名子女，一家11口原居於新田石湖圍，以務農維生。失散的妹妹丁美蘭現年62歲，家中排行第四。二姐丁桂香昨表示，父母一名朋友知道他們家子女眾多，而且非常喜歡四妹，便遊說他們「割愛」，希望收養她，亦減輕丁家的負擔。她指父母詳細了解朋友的家庭，認為對方無兒女，必會視美蘭如己出，並給她温飽及優質家庭生活，比起跟親人一起捱餓好。最後不捨地送出當時年僅1歲多的四女，且不收分毫，强調並非「賣女」，又要求保持聯繫，不能斷絕關係。
曾改名文秀娟居荃灣老圍
四妹的養父母為新田圍村人，她一度改名為文秀娟，並在約10至12歲跟隨養母遷出新田，隨後亦與丁家失去聯絡。丁桂香表示，當時父母十分傷心，已四處打聽尋找美蘭下落，得知她與養母在荃灣老圍一帶居住，之後經常帶同兒女一齊尋找，但都失望而回。其後輾轉知悉養母中風去世，美蘭隨養父再搬到別處，並再改名戴玉英後杳無音訊。
由於家境貧困，六妹和九妹當年亦被送養，慶幸可持續保持聯絡。九妹丁愛香憶述，當年自己與父母相認時，父親眼泛淚光，亦知道父母生前渴望與四妹重聚，因此推動姐姐聯絡紅十字會展開尋人服務。丁愛香又指，為人父母後亦明白他們的苦心，知道父母是為自己好，希望姐姐放下過去的事，「想話俾家姐聽，我哋等緊你返嚟，做姐妹有今生無來世，希望追返我哋之前嘅童年。」至於八妹丁桂玲就表示，如果冬至能夠再見到美蘭，會親手為她包湯圓，彌補多年的缺陷，享受珍貴的親情。
雖然與四妹失散50多年，但兄弟姐妹間並未放棄，去年透過香港紅十字會尋人服務尋找美蘭，但未有消息。丁桂香指雖與美蘭曾就讀新田同一間小學，惟她讀完小二後轉校，沒再與老師、校友聯絡，未能由此追尋美蘭下落。
被尋者資料
姓名：丁美蘭(四妹)
別名：文秀娟/戴玉英
年齡：62歲
親人：丁桂香(二姐)
電話：2507 7135(香港紅十字會尋人服務)
電郵：[email protected]