貧困家育9子女無奈送養3孩 冀尋回失散妹圓父母遺願

冬至將臨，不少人會一家相聚齊齊整整吃晚飯。不過，丁氏一家尋親逾50年，一直苦侯失散的妹妹歸來；二姐解釋當年家貧，父母忍痛把四妹丁美蘭送養，希望她有更好生活，但後來與領養家庭失聯，失去女兒的消息令父母後悔不已，成為心結。他們期望9兄弟姐妹今個冬至能團聚，為妹妹煮上一碗熱騰騰的湯圓，團團圓圓，彌補失散的歲月，亦圓雙親遺願。

丁氏夫婦共育9名子女，一家11口原居於新田石湖圍，以務農維生。失散的妹妹丁美蘭現年62歲，家中排行第四。二姐丁桂香昨表示，父母一名朋友知道他們家子女眾多，而且非常喜歡四妹，便遊說他們「割愛」，希望收養她，亦減輕丁家的負擔。她指父母詳細了解朋友的家庭，認為對方無兒女，必會視美蘭如己出，並給她温飽及優質家庭生活，比起跟親人一起捱餓好。最後不捨地送出當時年僅1歲多的四女，且不收分毫，强調並非「賣女」，又要求保持聯繫，不能斷絕關係。

曾改名文秀娟居荃灣老圍

四妹的養父母為新田圍村人，她一度改名為文秀娟，並在約10至12歲跟隨養母遷出新田，隨後亦與丁家失去聯絡。丁桂香表示，當時父母十分傷心，已四處打聽尋找美蘭下落，得知她與養母在荃灣老圍一帶居住，之後經常帶同兒女一齊尋找，但都失望而回。其後輾轉知悉養母中風去世，美蘭隨養父再搬到別處，並再改名戴玉英後杳無音訊。