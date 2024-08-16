貨櫃碼頭電氣化 裝更多太陽能系統 中電HIT推動綠色智慧港口

政府致力於2050年前實現碳中和，貨櫃碼頭屬大平地，接收日照時間較長，若能安裝太陽板發電便可善用天然資源。配合香港國際貨櫃碼頭(HIT)低碳轉型，中電提供了不同的能源管理方案建議及支援，當中HIT在去年引入兩台配備太能板的岸邊吊機，兩套系統年產4.2萬度電；現時貨櫃碼頭內18個變電站頂及兩個大廈頂蓋現已安裝太陽能板，總發電量為超過90萬度電，幾套系統均接駁中電電網透過上網電價機制獲得收益。中電與HIT研究採用「電池儲能系統」，以滿足貨櫃碼頭高峰用電時所需，雙方盼以「綠色智慧港口」為目標。 HIT在去年4月引入兩台配備太能板的岸邊吊機，每台空中機房頂部裝有84塊電池板組成的太陽能系統，兩套系統每年可產生約4.2萬度電。系統於去年6月接駁中電電網，透過上網電價機制獲得收益，投資發展貨櫃碼頭的綠色項目。HIT董事暨和記港口信託集團首席財務官吳志傑稱，在機房頂部裝太陽能板可避免被其他建築物等阻擋，最大限度吸收太陽光線，相比一般在地面或樓宇天台上安裝，能源效益更高，而所產生的能源亦可用於照明和岸邊吊機空調。

52米高機房裝電錶極具挑戰 太陽能系統安裝後亦有後續工作，中華電力客戶成功及銷售總監盧志華指，中電首次在吊機及空曠地方安裝電錶，安裝工作及接駁電網有一定挑戰。他指，選擇安裝電錶位置，須考慮訊號傳送和工作安全，同時要考慮中電人員日後檢查維修工作，最終決定裝於吊機內。但安裝工作亦具挑戰，人員要搭升降機到達平台，再行經一段露天及當風的路段才可走進離地52米高機房，事前除須穿上安全帽和反光衣做好基本安全措施外，亦要妥善放置安裝工具及電錶等。吸收今次經驗後，中電將向業界推廣，盼進一步推動本地可再生能源發展。 除吊機外，貨櫃碼頭內18個變電站頂及兩個大廈頂蓋現已安裝太陽能板，總發電量將超過90萬度電，相等於220個中電家庭平均每年使用電量，項目亦有參與中電可再生能源上網電價計劃。未來會繼續於貨櫃碼頭其他空間考慮安裝更多太陽能板。 吳志傑稱，HIT一直為香港減少碳排放而努力，除引入太陽能系統外，早於2008年率先採用電力或混合柴油/電力混能驅動的龍門架吊機，其後逐步將龍門架吊機由柴油驅動轉為混能驅動或電動，目標於2030年前將貨櫃碼頭內68部混能輪胎式龍門架吊機、60部汽油或柴油車電氣化。而一台電動吊機相比混能，可減少約60%碳排放。電力驅動的龍門架吊機比傳統的柴油驅動減95%黑煙排放，節省50%燃料，並將噪音降低約45%。回顧2023年度相比2022年，HIT減逾1.5萬噸碳排放量，相當於約9千個中電家庭一年用電碳排放。

研用電池儲能系統 貨櫃碼頭內，大量設施用電，省電無疑是減碳有效途徑。盧志華指，中電協助HIT使用中電的「能源數據專家」能源管理網上平台，實時監控設備用電，每半小時提供數據和預測，如識別高用電量的建築物或用電高峰期，幫助碼頭分析用電模式，讓它靈活調配能源，有效降低浪費。中電與HIT研究應用「電池儲能系統」，以滿足貨櫃碼頭高峰用電的瞬時大電流需求。系統可持續充電，在需要時提供儲備電源支援相關設備，如吊機吊貨櫃時加速上升時，需要短時間內使用較大電流，系統便可應付需求。 盧志華指，透過綠適樓宇基金計劃，中電在過去幾年為貨櫃碼頭作節能改善工程，例如為寫字樓、貨倉更換更高能源效益照明及供冷系統，提升能源效益，年省120萬度電，等於減少468噸碳排放；將繼續就貨櫃碼頭的營運模式，探討及引入更多的創新節能方案，例如人工智能冷卻系統及風喉補漏技術。