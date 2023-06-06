貨車司機涉虐待柴犬 證人指馴狗師教將狗反轉按地

39歲貨車男司機涉於去年7月在宋王臺遊樂場的寵物公園內，把一隻名為「比比」的黑色柴犬按壓在地上，致不斷掙扎尖叫。該男司機否認一項殘酷對待動物罪，案件今日於九龍城裁判法院續審。裁判官梁雅忻聽罷控方案情後，裁定表證成立。案件下午續。

控方在庭上讀出5名證人在警署錄取的口供進行舉證，包括涉事柴犬的主人許妙琪供稱，比比會自轉追住其尾巴咬，最終亦把尾巴咬斷了，至2022年，她因懷孕而把比比交托一位名叫「五萬叔」的狗主讓他照顧，並給予他3,000元。

案發時作為比比暫托人的「五萬叔」蘇金亦指，案發當日見到被告，把飲用水及狗零食拿出來後，比比曾咬向被告，被告捉起比比同時其手部流血，亦不停講出「No」。

兩名目擊證人均見比比張口露牙及鳴叫

另兩名目擊證人李嘉嘉及張曉琳均表示，放狗期間見到「比比」張口露牙及鳴叫，好像想攻擊其他狗隻，而涉案背心男即被告曾嘗試制服牠，但仍被咬傷流血；負責驗傷的伊利沙伯醫院急症室醫生表示，自稱遭狗施襲的被告事後顯示出其左手及左手大拇指的根部均有咬傷傷口、右手背部亦有咬傷傷口、呈現紅斑及輕微觸痛。

被告飼養一隻牧羊犬

被告稱自己約從2020年10月初開始養了一隻叫「Hillary」的牧羊犬，牠很乖巧及可以不使用狗繩，並由同年12月起頻率接近每晚10時至12時都帶領Hillary到涉事的宋皇臺公園，且表明「基本上，九成在場狗主都認識」，至於涉案黑色柴犬比比則案發前已見過牠20至30次，牠本身是一隻「無尾狗」，但仍會無緣無故追住其原本尾巴的位置咬，甚至當心情不好時，亦對暫托人「五萬叔」作出攻擊，遂形容牠「帶有神經質」，狀態比較緊張。