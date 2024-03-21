貨車司機遭木條壓斃 工會收匿名告密信指木廠涉瞞真相

一名貨車司機上星期在打鼓嶺一間木廠工作期間，被大批由高處墮下的木條壓死。工業傷亡權益會聯同死者家屬召開記者會，認為事件疑點重重，要求當局查明真相，還家屬一個公道。

涉教唆員工夾口供 將責任推給死者

權益會幹事謝欣然表示，家屬從警方和勞工處方面得知，從閉路電視畫面看到有鏟車搬運木材，與木廠指當時完全沒有人或者沒有人影響過木材的說法有出入。權益會又指，昨日收到的一封匿名告密信，指木廠涉嫌隱瞞真相，教唆員工夾口供，將責任完全推給死者。