貨車司機醉駕撞斃勸阻友人囚22個月　律政司提覆核改囚3年

41歲貨車司機前年醉酒後，不理朋友勸阻堅持駕車，27歲友人追前意圖勸阻時，被車輾過兩次致死，但司機不顧而去，更一度拒絕自首。他去年承認危險駕駛導致他人死亡等3罪，被判囚22個月及停牌5年。律政司認為刑期過輕而提出刑期覆核申請，最終改判監禁3年，下令被告需即時入獄服刑。

律政司：量刑起點最少應訂為4.5年

41歲被告羅兆堅，去年承認「危險駕駛導致他人死亡」、「醉酒駕駛」以及「發生意外後沒有停車」共3罪。律政司認為，案件量刑明顯不足以反映被告刑責，認為原審法官以監禁33個月作為量刑起點，屬於原則上犯錯。

律政司重申，被告醉酒駕駛，不理朋友勸告，案中死者出於好意上前勸阻被告，卻遭被告撞死。其他朋友事後要求被告自首，被告更一度拒絕。律政司稱，被告故意拖延逾兩小時，才去自首及進行酒精呼氣測試，行為不負責任，而呼氣樣本更超標數倍。律政司認為考慮本案案情的嚴重性後，三罪的量刑起點最少應訂為4.5年。

需即時入獄完成餘下刑期

署理首席法官麥機智、上訴庭法官薛偉成及潘敏琦經考慮後，批准律政司的刑期覆核申請，撤銷原本監禁22個月的判刑，改為以監禁5年作量刑起點，考慮被告認罪扣減，以及他去年6月已刑滿出獄，最終改判監禁3年，故被告需即時入獄以完成餘下刑期。