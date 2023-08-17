販毒集團混毒品於貓爬架中集運到港 海關破23宗案檢2400萬元毒品拘兩名男子

現時網購盛行，市民在網上購物後，會利用集運寄貨物。商家會將貨物運往集運公司在海外的貨倉，當集運公司承包一定數量的貨物後，便會運來香港的貨倉拆貨，然後通知收件人到自提點或智能櫃取件，又或者按照客戶的要求派送去指定地址。惟海關於今年上半年發現，販毒集團利用集運方式將毒品由歐美偷運來港，並將毒品收藏在日常生活用品作掩飾，包括空氣清新機、貓爬架、洗頭水樽、零食和衣服中。

17 歲青少年收取兩件有 7 公斤大麻花包裹

17歲青少年當時在何文田的自提點收取兩件有7公斤大麻花的包裹，並且打算將毒品帶往他在馬鞍山的處所；另一名被捕人士是64歲的貨車司機，當時在大埔的自提點收取一件有5公斤氯胺酮包裹。兩名被捕人士現正保釋候查。

陳夢迪總結，是次行動在毒品包裹內，分別檢取35公斤大麻類毒品、22公斤氯胺酮（K仔）及11公斤冰毒，毒品數量次序與上半年海關在機場檢獲最多的毒品種類數量相同；涉案包裹入面分別藏有1公斤至9公斤不等的毒品。

海關呼籲年輕人於暑假提高警覺

海關表示，會繼續打擊毒品流入香港，呼籲市民，尤其是年輕人於暑假時要提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人的聘請或委托，運送受管制的物品進出香港，亦切勿在未確定物品的屬性情況下，貿然協助他人運送貨物；亦要避免將個人資料交給其他人作收取郵包或貨物用途，並提醒物流業界的從業員必須提高警覺。