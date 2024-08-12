販毒集團疑被打擊後轉移陣地 警屯門再檢獲1.75億元可卡因拘1男

警方毒品調查科一個月內再次打擊同一販毒集團，瓦解該集團另一個毒品倉。 一名27歲男子被捕 警方表示，毒品調查科人員經深入調查及情報分析，鎖定位於屯門藍地一個私人屋苑的毒品儲存倉，並於上周六採取行動，在落馬洲截查一名27歲姓羅、報稱無業的本地男子，其後將該名男子帶到由他租用的涉事屯門藍地屋苑單位搜查，在單位內檢獲204塊、每塊約重1公斤的可卡因，市值超過1.75億元，並以涉嫌「販運危險藥物」罪將該名男子拘捕。被捕男子將被暫控一項相關罪名，於明日（13日）在屯門裁判法院提堂。

收約3萬元報酬管理毒品倉庫 調查顯示，涉案的毒品儲存倉運作僅約半個月，有人受到販毒集團以大約3萬元的金錢利誘，聽取販毒集團指示租用涉案單位，並金擔當管理毒品倉庫及派送毒品的工作。警方稱，相信今次成功瓦解同一販毒集團的兩個大型可卡因毒品儲存倉，堵截大批毒品流入市面。

集團疑上月被打擊後轉移陣地 警方指在上月18日搗破涉案販毒集團位於元朗的毒品儲存倉後，該販毒集團隨即在2日後，即7月20日，開始租用位於藍地的私人屋苑單位作為毒品儲存倉，租約為期2年；不排除該集團因應警方在元朗執法後，急需將今次案中的204公斤可卡因，轉移到藍地私人屋苑單位的儲存倉，逃避警方追查。

兩次行動共檢獲 590公斤可卡因 警方毒品調查科繼上月18日在元朗搗破大型毒品儲存倉庫，檢獲市值約3億元、共重386公斤的可卡因後，再於上周六（10日）打擊同一販毒集團，瓦解該集團另一個毒品倉。連同今次行動，毒品調查科共檢獲590公斤可卡因。