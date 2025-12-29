貫通堅尼地城至筲箕灣13公里海濱 東岸板道「最後一公里」今開通

位於東區走廊下的北角東岸板道「最後一公里」的東段今早開通，標誌由堅尼地城至筲箕灣全長約13公里的港島海濱正式貫通。板道24小時開放，當中東段設有5個出入口，距離北角或鰂魚涌港鐵站4至8分鐘步程。

東岸板道全長約2.2公里，分為東西兩段，各長約1.1公里，貫通東岸公園及北角海濱花園的西段今年初開放，今日開通的東段連接北角海濱花園及鰂魚涌海裕街。

政府指，東岸板道引入不少設施，包括體驗式玻璃觀景台，讓遊人可感受腳下的維港，朝10晚6開放，但若天氣欠佳，觀景台會暫停開放；另為安全及保護玻璃，市民進入觀景台須穿上由場地提供的鞋套。近電照街的寵物友善區，讓巿民與牽繩寵物放鬆放電；該處明年首季將開放小食亭和提供餐飲服務的多用途室。數個多功能開放式空間，可供申請舉辦展覽、藝術和社區活動，多名本地藝術家亦為空間添生氣，除設置藝術裝置外，亦在橋墩展示海洋生物和東區吉祥物「東東」遊覽東區景點的圖案；最東端近鰂魚涌入口設有小型廣場，而相連的海裕街行人路已經擴闊，提高暢達。