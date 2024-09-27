貴婦狗美容店洗澡疑被打頭致神經受損　警拘27歲男店員

一名狗主周二(24日)下午，帶同兩隻寵物犬到香港仔利群商場一寵物美容店洗澡，其中一隻11個月大的貴婦狗其後一度休克和失禁，至今仍無法正常走路，懷疑神經受損，狗主報警求助。警員到場查看閉路電視時，發現一名男職員疑以花灑打了狗狗頭部一下，狗狗即時失去知覺，男職員為牠急救。警方即晚拘捕該名27歲姓黃男子，涉嫌殘酷對待動物。
警方表示，於9月24日接獲一名女子報案，指其狗隻在香港仔一寵物美容店接受寵物美容服務期間，懷疑曾被不恰當對待。警員經調查後，同日拘捕一名27歲姓黃男店員，涉嫌「殘酷對待動物」。該被捕男子現正保釋候查，須於10月上旬返署報到。
狗主冀為狗狗討回公道 不要再現其他受害者
據《香港動物報》報道，狗主蘇小姐其中一隻狗狗「Holiday」24日到涉事寵物美容店洗澡後，一度休克，不停流口水和失禁，腳部亦無力前行。蘇小姐心知不妙報警求助。警員到場後查看店舖「天眼」，發現一名男店員以花灑頭扑向「Holiday」頭部一下，狗狗即時倒下，隨後看到該店員查看情況及為「Holiday」急救。蘇小姐十分憤怒和心痛，即帶「Holiday」往獸醫診所檢查，幸好沒有骨折，懷疑神經受損，須留在診所觀察。「Holiday」留醫期間後沒有再失禁，但仍不停流口水，無力走路，而且經常向左傾斜，獸醫建議狗主找神經科為狗狗進一步檢查。蘇小姐她坦言十分難受和心痛，表明不會放棄醫治愛犬，亦希望為狗狗討回公道，不要再出現其他受害者。