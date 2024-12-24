費高回應元老賽風波︰冀再次訪港　香港皇馬球迷會收主辦方賠償方案

「Legend Assemble 傳奇球星表演賽系列—皇馬球星對巴塞傳奇」球星見面會安排混亂風波持續，皇家馬德里香港官方球迷會今日（24日）發文，透露昨晚（23日）獲得主辦方口頭上提供賠償方案，惟仍未有就見面會的混亂情況作出解釋；至於事件主角之一、前世界足球先生及葡萄牙名宿費高(Luis Figo)，今晨於社交平台發文表示「感受到所有粉絲的愛和關心」及「期待盡快回來」。
有皇馬球迷早前投訴買了價值6880元的套票出席球星見面會，與球星近距離接觸及簽名。不過當他們入場時，部分球星已離開，亦有人指主辦單位容許「自己人」優先入場，惟有人簽完再簽觸怒部分球星，更有傳費高拍枱離場及撕爛球迷波衫，有買了套票的球迷事後向警方備案及向消委會、海關投訴。
主角人物費高於事件後未有更新IG，直到離港之後，香港時間今晨終發文：「這是我一年以來第4次來香港，回到這個美妙的地方總是很棒！在我逗留期間，有機會與好老朋友見面，感受到所有粉絲的愛和關心！謝謝，期待盡快回來！」他又上載比賽、簽名會、與足總主席霍啟山聚餐、以及到高爾夫球場玩樂的相片。
仍未就見面會混亂情況解釋
皇家馬德里香港官方球迷會今早表示已收到主辦方電話聯繫，口頭提供賠償方案，惟仍未有就見面會的混亂情況作出解釋，與球迷會聯絡的「阿Yu」相信是賽事聯合創辦人鍾漢瑜。
本會會長於星期一(12月23日)晚上9時半，收到主辦方的電話聯繫，並獲主辦方負責人阿Yu(先生）及Jenny 小姐就事件口頭上提供賠償方案。本會就事件有以下內容發佈：
- 1) 本會會長於23號晚上9時半收到對方自稱為本次球賽投資方的阿Yu(先生)及Jenny 小姐來電，並已口頭向會長提供向受影響會員的賠償方案內容。
- 2) 本會曾向對方進一步確定身份，要求對方提供所屬公司名稱及職位，唯對方均未能提供，只稱自己為球賽投資方。
- 3) 於電話中已口頭向本會講述所提供的賠償方案內容，基於對方希望只向涉事會員透露，因此本會暫時不便對外公佈。
- 4) 由於賠償方案是以口述方式提供，本會為免轉述時產生錯誤或誤會，因此在電話結束後，已透過文字訊息，向對方要求於星期二12月24日下午3時前將賠償方案及計算方法以書面方式正式回覆本會，以便直接將賠償方案完整轉交受影響會員考慮。
- 5) 本會會等待到24號下午3時，並會視書面的賠償內容及計算方法為主辦方的真實賠償方案。
- 6) 主辦方負責人阿Yu(先生)，Jenny 小姐與本會的電話通話中，只談及賠償方案，仍未有就12月20日上午簽名見面會的混亂情況作出解釋。
皇家馬德里香港官方球迷會