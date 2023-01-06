貿發局三項商貿展覽 匯聚逾1,000家展商 1月9日強勢回歸　安全可靠 老少皆宜應有盡有

香港貿發局香港玩具展、香港嬰兒用品展，以及與法蘭克福展覽（香港）有限公司合辦的香港國際文具及學習用品展，1月9日強勢回歸。以「齊玩齊學 ‧ 家家童樂」為主題，並同時採用(展覽+)線上及線下融合展覽模式舉行，匯聚逾1,000家展商，聚焦多款安全可靠以及老少皆宜的產品。

部分參展商推介： 香港玩具展 參展商：威利機鑄國際有限公司 展位：1E-B02 有40多年歷史的威利機鑄國際有限公司，今次重點推介1：24車廠授權跑車模型系列，不單像真度極高，而且車門、車頭蓋或尾箱都可打開，讓車迷可清晰看到車箱和發動機等的細緻布局，車軚亦可轉向，極具收藏價值。 參展商： M&C Toy Centre Ltd. 展位：1E-E01 錢氏玩具帶來了受市場歡迎的1:6及1:18比例的可動人偶，有超過30個可動關節，其中1:6比例可動人偶還配備了一系列精細配件和全手工製作彷真服裝，希望盡可能還原真實軍事題材。而1:18比例的可動人偶著則重市場少見的載具，如越野車、悍馬車等，當中不少載具更得到正式授權。

香港嬰兒用品展 參展商：Marcus & Marcus (International) Limited 展位：3E-C05 榮獲2022年iF設計獎的矽膠傾斜奶樽連吸乳器套裝，其一瓶多用設計能讓媽媽更容易吸奶及儲存，讓幼兒有足夠母乳飲用。奶樽的傾斜設計適合半立式餵哺姿勢，有助減低BB 飲奶後脹氣、絞肚、煩躁和吐奶等問題。 參展商：豐泰國際鞋業有限公司 展位：3E-A08 豐泰國際展出多款童鞋，由於幼童未學會綁鞋帶，故很多家長都為小朋友找尋昜穿的鞋，這款SRV26910採用拉鍊代替鞋帶，穿著更方便。產品花款是目前歐美時尚的設計，鞋面採用優質棉花，鞋底採用馬來西亞天然橡膠，防滑不易跣，採用環保質料容易降解。

香港國際文具及學習用品展 參展商：慶元縣鴻韵筆業有限責任公司 展位： 3B-A06 鴻韵筆業重點推介彩色鉛筆和繪畫套裝。當中24色的彩色鉛筆（WN12242）包括流行的螢光色和金屬色，採用黑色軟木頭，容易削尖。而12色（WS12121）則採用方形筆桿，淡雅柔和的顏色是目前流行的顏色。讓小朋友激發繪畫創意，亦適用於藝術創作或設計行業。

(以上產品資訊由參展商提供) 實體展採購更多元產品 同時在 「商對易」 (Click2Match) 智能配對平台洽商 香港玩具展的「品牌廊」匯聚來自知名品牌的設計和創新功能產品。「大童世界」則有迎合成年人喜好的玩具，網羅各款珍藏玩具，動作和策略遊戲、模型及人偶等。而近年大熱的人工智能(AI)及擴增現實(AR)等技術產品，則可於「智能玩具」展區中找到。買家亦可以在場內找到當前熱門的環保玩具。此外，在廣東省商務廳的鼎力支持下，展會吸引到多家廣東省企業前來參展。 香港嬰兒用品展則帶來優質安全及多功能性的嬰幼兒、孕婦及新手父母的必需品。展覽除「品牌廊」外，還有「育嬰產品」、「嬰兒手推車及嬰兒椅」、「嬰兒寢具及家具」、「嬰兒玩具、遊戲及教學用品」等。廣受歡迎的韓國展館，展出來自韓國的最新嬰兒時裝、保健及沐浴用品、孕婦等用品。 香港國際文具及學習用品展則網羅創意藝術、禮品文具、辦公室用品、書寫用具及紙品以及學校用品等用途廣泛的展品，方便買家一站式採購。 業內買家更可於1月9日至19日期間，透過網上智能配對平台「商對易」(Click2Match)，與三項展覽的展商進行網上會面洽商，物色更多合作夥伴。 連串精彩活動 拓展商脈良機 大會安排了多場活動，包括「香港玩具業會議」、買家論壇，產品推廣及發佈會等，讓業界人士可了解市場最新發展，互相交流、拓展商脈，萬勿錯過!

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智能手機程式: HKTDC Marketplace 實體展日期 ： 2023 年1月9日至12日 — 香港會議展覽中心

只供 18 歲以上的業內人士參觀



網上展日期 ： 2023 年1月9日至19日 - 「商對易」

查詢 ： 183 0668 買家優惠 – 換取精美紀念品 展覽期間，業內買家憑此券、買家入場證及公司名片，親臨展覽廰1展位1B-D37 之「買家禮遇櫃台」蓋印, 即可到展覽廰3展位3C-F32之「買家禮遇櫃台」換取配件收納袋*乙個。