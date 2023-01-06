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2023-01-06 07:30:00

貿發局三項商貿展覽 匯聚逾1,000家展商 1月9日強勢回歸　安全可靠 老少皆宜應有盡有

資料由客戶提供

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香港貿發局香港玩具展、香港嬰兒用品展，以及與法蘭克福展覽（香港）有限公司合辦的香港國際文具及學習用品展，19日強勢回歸。以「齊玩齊學 ‧ 家家童樂」為主題，並同時採用(展覽+)線上及線下融合展覽模式舉行，匯聚1,000家展商，聚焦多款安全可靠以及老少皆宜的產品。

部分參展商推介：

香港玩具展

參展商：威利機鑄國際有限公司   展位：1E-B02

40多年歷史的威利機鑄國際有限公司，今次重點推介124車廠授權跑車模型系列，不單像真度極高，而且車門、車頭蓋尾箱都可打開，讓車迷可清晰看到車箱和發動機等的細緻布局，車軚亦可轉向，極具收藏價值。

參展商： M&C Toy Centre Ltd.   展位：1E-E01

錢氏玩具帶來了受市場歡迎的1:61:18比例的可動人偶，有超過30個可動關節，其中1:6比例可動人偶還配備了一系列精細配件和全手工製作彷真服裝，希望盡可能還原真實軍事題材。而1:18比例的可動人偶著則重市場少見的載具，如越野車、悍馬車等，當中不少載具更得到正式授權。

香港嬰兒用品展

參展商：Marcus & Marcus  (International) Limited   展位：3E-C05

榮獲2022iF設計獎的矽膠傾斜奶樽連吸乳器套裝，其一瓶多用設計能讓媽媽更容易吸奶及儲存，讓幼兒有足夠母乳飲用。奶樽的傾斜設計適合半立式餵哺姿勢，有助減低BB 飲奶後脹氣、絞肚、煩躁和吐奶等問題。

參展商：豐泰國際鞋業有限公   展位：3E-A08

豐泰國際展出多款童鞋，由於幼童未學會綁鞋帶，故很多家長都為小朋友找尋昜穿的鞋，這款SRV26910採用拉鍊代替鞋帶，穿著更方便。產品花款是目前歐美時尚的設計鞋面採用優質棉花鞋底採用馬來西亞天然橡膠，防滑不易跣，採用環保質料容易降解

香港國際文具及學習用品展

參展商：慶元縣鴻韵筆業有限責任公司    展位： 3B-A06

鴻韵筆業重點推介彩色鉛筆和繪畫套裝。當中24色的彩色鉛筆（WN12242包括流行的螢光色和金屬色，採用黑色軟木頭，容易削尖。而12色（WS12121）則採用方形筆桿，淡雅柔和的顏色是目前流行的顏色。讓小朋友激發繪畫創意，亦適用於藝術創作或設計行業。

參展商：慶元縣鴻韵筆業有限責任公司 展位： 3B-A06

(以上產品資訊由參展商提供)

實體展採購更多元產品  同時在「商對易」(Click2Match)智能配對平台洽商

香港玩具展的「品牌廊」匯聚來自知名品牌的設計和創新功能產品。「大童世界」則有迎合成年人喜好的玩具，網羅各款珍藏玩具，動作和策略遊戲、模型及人偶等。而近年大熱的人工智能(AI)及擴增現實(AR)等技術產品，則可於「智能玩具」展區中找到。買家亦可以在場內找到當前熱門的環保玩具。此外，在廣東省商務廳的鼎力支持下，展會吸引到多家廣東省企業前來參展。

香港嬰兒用品展則帶來優質安全及多功能性的嬰幼兒、孕婦及新手父母的必需品。展覽除「品牌廊」外，還有「育嬰產品」、「嬰兒手推車及嬰兒椅」、「嬰兒寢具及家具」、「嬰兒玩具、遊戲及教學用品」等。廣受歡迎的韓國展館，展出來自韓國的最新嬰兒時裝、保健及沐浴用品、孕婦等用品。

香港國際文具及學習用品展則網羅創意藝術、禮品文具、辦公室用品、書寫用具及紙品以及學校用品等用途廣泛的展品，方便買家一站式採購。

業內買家更可於19日至19日期間，透過網上智能配對平台「商對易」(Click2Match)，與三項展覽的展商進行網上會面洽商，物色更多合作夥伴。

連串精彩活動  拓展商脈良機

大會安排了多場活動，包括「香港玩具業會議」、買家論壇，產品推廣及發佈會等，讓業界人士可了解市場最新發展，互相交流、拓展商脈，萬勿錯過!

立即登記免費入場證 : https://bit.ly/3BwxnTy
智能手機程式: HKTDC Marketplace

實體展日期2023 年1月9日至12日 香港會議展覽中心
只供18歲以上的業內人士參觀

網上展日期2023年1月9日至19日 - 「商對易」
查詢183 0668

買家優惠換取精美紀念品    

展覽期間，業內買家憑此券、買家入場證及公司名片，親臨展覽廰1展位1B-D37 之「買家禮遇櫃台」蓋印, 即可到展覽廰3展位3C-F32之「買家禮遇櫃台」換取配件收納袋*乙個。

* 禮品數量有限，先到先得，換完即止。每位買家只限換取紀念品乙個。受有關條款及細則約束。圖片只供參考，如有任何爭議，香港貿發局保留最終決定權。

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