貿發局兩大燈展聚焦健康照明產品

光源對我們日常生活和工作的影響，不僅止於視覺功能，許多研究指出，照明方式對我們的生理和心理健康亦有重要影響。由香港貿易發展局(香港貿發局)主辦的首屆智慧照明博覽及第十五屆香港國際春季燈飾展於4月6至9日在灣仔香港會議展覽中心舉行。兩展以「創新照明 • 智慧生活」為題，匯聚超過1,300家參展商，展示各式各樣燈飾及照明產品，當中包括最新的健康照明產品。
立即登記免費買家證 https://bit.ly/3x4uZUO
春季燈飾展展商特思奧國際有限公司(展位: 3C-B19)帶來一款低眩光控制解決方案Sense Linear 系列，提供獨特的雙電平光學控制，帶來一流的視覺舒適度。
The Uniek Groups Limited(展位: 3D-D08)的Humble Bug 無線枱燈，標誌性的圓頂罩頂，可持續發光長達 96 小時，以溫暖、浪漫的光芒營造氛圍。傑康醫療科技有限公司(展位: 3C-B02)的二合一 UVC LED 消毒燈備有兩種操作模式，自動模式可以於人員離開區域5分鐘後消毒20分鐘，而手動模式就可以按照用家選擇的消毒時間進行兩小時深層消毒。具有動感感應器的安全設計，當感應到任何物件動作時，UVC消毒功能會立即停止。
智慧照明博覽展商江門市華輝煌嘉振照明有限公司(展位: 1A-D27)的智能燈架、江門市泛得照明科技有限公司(展位: 1A-F18)的智能辦公室照明燈，以及中山三登照明科技有限公司(展位: 1B-A32)的塗鴉LED燈等，都備有無閃頻設計，避免燈光的頻閃造成的眼睛疲勞、頭痛等負擔。
智慧照明博覽與上海浦東智能照明聯合會合作並設立「智能生態與物聯網供應鏈展示區」，展示多個知名品牌的最新照明方案，包括美的、晟瑞科技、邁睿智能、雲帆瑞達及DALI聯盟。其他知名品牌，包括Helvar、Valta、杭州天都照明及民爆光電等亦會於展覽亮相。智慧照明博覽亦迎來大灣區重要照明產業基地的展館，包括佛山市、中山市、江門市江海區等。
與智慧照明博覽同期舉辦的春季燈飾展，繼續成為多樣化照明產品的一站式商貿平台。除了設有廈門市及江蘇省展團，焦點展區「名燈薈萃廊」匯聚超過260個知名品牌的優質燈具，而其他產品展區則包括商業照明、裝飾照明、家居照明、專業照明及燈飾配件等。
兩展會舉行多項活動如專題研討會及產品發佈會，邀請多位行業專家就熱門議題和趨勢分享真知灼見。其中春燈展於4月6日舉行亞洲照明會議，以「照亮生活：人性化照明之應用與影響」為主題，邀得GIL 燈具協會總代表Jean-Marie Croué、香港理工大學光子技術研究院顏色、影像與元宇宙研究中心主任魏敏晨教授、路創全國銷售經理 (能源解決方案) 任健文，以及亮智照明總經理黃緒明，分享人性化照明的最新資訊及趨勢。
買家尊享禮遇—換領精美紀念品
於展覽期間，買家可親臨展場的「買家推廣櫃台」(3E-D20)換領伸縮手機支架。
*受有關條款及細則約束
展覽詳情：
智慧照明博覽*
香港國際春季燈飾展*
立即登記免費買家證 https://bit.ly/3x4uZUO
智能手機程式: HKTDC Marketplace
展覽日期: 4月6日至9日 — 香港會議展覽中心
電郵︰[email protected]
查詢：1830 668
*只供18歲或以上的業內人士親臨參觀。現場登記費，每位港幣100元正（使用電子入場證及已預先登記人士可免費入場）。