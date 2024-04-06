貿發局兩大燈展聚焦健康照明產品

春季燈飾展展商特思奧國際有限公司(展位: 3C-B19)帶來一款低眩光控制解決方案Sense Linear 系列，提供獨特的雙電平光學控制，帶來一流的視覺舒適度。 The Uniek Groups Limited(展位: 3D-D08)的Humble Bug 無線枱燈，標誌性的圓頂罩頂，可持續發光長達 96 小時，以溫暖、浪漫的光芒營造氛圍。傑康醫療科技有限公司(展位: 3C-B02)的二合一 UVC LED 消毒燈備有兩種操作模式，自動模式可以於人員離開區域5分鐘後消毒20分鐘，而手動模式就可以按照用家選擇的消毒時間進行兩小時深層消毒。具有動感感應器的安全設計，當感應到任何物件動作時，UVC消毒功能會立即停止。 智慧照明博覽展商江門市華輝煌嘉振照明有限公司(展位: 1A-D27)的智能燈架、江門市泛得照明科技有限公司(展位: 1A-F18)的智能辦公室照明燈，以及中山三登照明科技有限公司(展位: 1B-A32)的塗鴉LED燈等，都備有無閃頻設計，避免燈光的頻閃造成的眼睛疲勞、頭痛等負擔。

春季燈飾展展商特思奧國際有限公司(展位: 3C-B19)的Sense Linear 系列 智慧照明博覽展商江門市華輝煌嘉振照明有限公司(展位: 1A-D27)的智能燈架 江門市泛得照明科技有限公司(展位: 1A-F18)的智能辦公室照明燈 中山三登照明科技有限公司(展位: 1B-A32)的塗鴉LED燈 3D-D08_Humble Bug 無線枱燈 3C-B02_二合一 UVC LED 消毒燈