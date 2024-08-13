貿發局家電∙家居∙博覽 提升家居生活品味 眾多產品以會場優惠價發售 抽獎活動送出總值超過50萬港元禮品

炎炎夏日，又想外出盡情食買玩，兼享盡最抵優惠，可於8月15至19日去灣仔香港會議展覽中心，參觀香港貿發局「家電‧家居‧博覽」、「美食博覽」以及「美與健生活博覽」，眾多產品以會場優惠價發售，而且入場人士更可憑指定消費額參加大抽獎，獎品總值超過50萬港元！大家可以在港消費，享優惠。

「家電‧家居‧博覽」帶來包括時尚智能人體工學坐椅及腰墊、人氣按摩椅、潮流家居用品、廚櫃、煮食爐、淨水機、床上用品及室內設計服務等，幫你打造理想的智能家居，提升生活品味！「美食博覽」則有來自世界各地的美食佳釀；關注健康的你，則可於「美與健生活博覽」找到一系列美妝及身心靈相關產品，一張門票便可通行三大展覽，場內部分產品更低至$1，大家一齊在港消費，開心嘆盡優惠！