貿發局家電∙家居∙博覽 提升家居生活品味 眾多產品以會場優惠價發售 抽獎活動送出總值超過50萬港元禮品

炎炎夏日，又想外出盡情食買玩，兼享盡最抵優惠，可於8月15至19日去灣仔香港會議展覽中心，參觀香港貿發局「家電‧家居‧博覽」、「美食博覽」以及「美與健生活博覽」，眾多產品以會場優惠價發售，而且入場人士更可憑指定消費額參加大抽獎，獎品總值超過50萬港元！大家可以在港消費，享優惠。
「家電‧家居‧博覽」帶來包括時尚智能人體工學坐椅及腰墊、人氣按摩椅、潮流家居用品、廚櫃、煮食爐、淨水機、床上用品及室內設計服務等，幫你打造理想的智能家居，提升生活品味！「美食博覽」則有來自世界各地的美食佳釀；關注健康的你，則可於「美與健生活博覽」找到一系列美妝及身心靈相關產品，一張門票便可通行三大展覽，場內部分產品更低至$1，大家一齊在港消費，開心嘆盡優惠！
家電．家居焦點產品：
富士皇 FR-MS23超薄吸油煙機配備日本製「真·易潔過濾網」，清潔簡單。
會場優惠價$1（原價$4,380）限量1件，包本地送貨，不包安裝。
富達(遠東)貿易有限公司
展位：3F-D18
美國製造的Epicurean 專家系列防霉砧板（14.5" x 11.25"）密度高不藏水份及細菌，不會乾燥爆裂。
會場優惠價 : $398（原價：$959）
我愛廚房有限公司
展位：3F-F18
±0正負零RO 冷熱直飲淨水機 CKP-J010，具雙重超效濾芯，配合UV殺菌及TDS水質監測功能，確保水質安全性。
會場內購買CKP-J010，送濾芯套裝一份(價值$796，包括 PAC 濾芯及 RO 濾芯各一支)
卓領亞太有限公司
展位：3F-A01
TRIO 保溫玻璃手持杯，採用雙層真空絕緣304不銹鋼主體和可拆卸的玻璃內膽組合，可保溫6小時（≧40℃）或保冷8小時。
會場優惠價：HK$ 199（原價：HK$ 299）
Samily Group Company Limited
展位：3F-E21
瑞士品牌LAURASTAR S PURE PLUS一體式熨燙系統機，輕鬆實現低溫及立體熨燙，有助殺滅衣物上99.9% 細菌、病毒、真菌，100% 床蝨及塵蟎。
會場優惠價：HK$9,999（每日限量1部/ 原價 : HK$19,800）
相知香港有限公司
展位：3F-F22
OTO TiTAN ELiTE 按摩椅 (TE-01)，4D深度機芯，按摩更細緻、更到位。智能體型檢測，自動調節至最舒適的角度，按摩更精準。
原價$49,800，展覽期間除可享會場特價外，更送價值$1,225的OTO Wonder Spin（WS-900）
豪特保健(香港)有限公司
展位：3F-B02
DEMI 餐檯 L1400 $8,990；DEMI 餐椅 $2,390 x 2 pcs；DEMI 長凳 L1000 $4,990
會場優惠價：半價每套只售 $9,380 (原價每套$18,760)
Asia World Group Limited
展位：3F-B19
Ogawa MasterMind AI 2.0智能按摩椅，配備雙按摩機芯有如四隻手按摩，加入養生五行程式，利用中醫五行理論結合相應按摩手法，促進身心健康和平衡。
會場優惠價：$56,800 (原價：$62,800)，Trade In扣減$10,000以上! 再送現場限定禮品超過$2,000，送完即止!
OGAWA Health Care International (HK) Limited
展位：3F-C02
以上產品資訊、優惠由參展商提供，圖片只供參考之用
多個實用講座及工作坊 打卡贏走Snoopy精品
第十届「家電・家居・博覽」，聯乘PEANUTS (BEAGLE SCOUTS) 系列50周年邀請大家玩逐個捉遊戲。大家只需在展廳内不同位置展示的８個Snoopy and friends卡通人物中找出最少4個，再和他們合照打卡，即可贏走Snoopy禮品！大家不單止可選購各式家電家品，亦可參加有關智慧生活科技、環保生活、居家創意裝潢、家庭健康等講座分享，讓你玩足一整天！想知節目詳情和各項優惠，記得留意「8月食 ᛫ 住 ᛫ 買」網站。
「家電‧家居‧博覽」精選活動：
HOY資訊台樓盤家居系列節目：「家家學住」資訊日
講者：
主持 - 劉映、鍾卓恆、余琬瑜、陳靖祈、羅曉嬉
嘉賓—
物料供應商Steven Ho
裝修業顧問 林建輝
整理師 Jeffery Yip
驗樓師 詹濟南
化學系博士Dr K Kwong
室內設計師Anthony Fok
日期及時間：8月15日（四）14：30-17：30
家居風水：探索健康與情緒的鑰匙
講者：易顯名師傅 (名賢堂 風水命理顧問)
日期及時間：8月18日（日）17：00-17：30
博覽每日設幸運大抽獎，禮品總值超過50萬港元，只需於場內買滿HK$200即有資格參加，有機會贏取豐富獎品。入場人士亦可參與「競投精明眼」，以一折起競投心水產品。
*主辦單位保留最終修改變更活動及取消之權利。
精選抽獎禮品：
公司：時代傢俬有限公司
展位：3F-F12
產品：三位薄荷綠貓爪皮雙電動彈鉸梳化
$13,880
公司：澳洲歌婷國際有限公司
展位：3G-B12
產品：3M半天絲®套裝 (雙人‐款式隨機
$7,299
公司：威皇廚藝有限公司
展位：3F-C22
產品：史努比USB充電榨汁杯 (白色/湖水綠色) PEANUTS正版授權
$418
推廣生意的競賽牌照號碼：５９０１３—２０
展覽詳情：
日期：8月15日 (星期四) - 8月19日 (星期一)
地點：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心
眾多優惠盡在「8月食住買」網頁: https://ecoupon.hktdc.com/food/tabs/home
票務熱線: 1830 670
(資訊)