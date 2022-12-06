貿發局料11及12月出口續雙位跌幅 信保局不排除明年索償回升

環球經濟轉差，高通脹等，香港出口信用保險局總監趙民忠表示，在後疫情後期，各地政府也暫停「出手」救市，但地緣衝突持續，削弱各地購買力，歐洲破產宗數有上升趨勢，預料今明兩年信保索償可能上升。貿發局亦料本港11和12月出口仍有機會延續雙位數跌幅。

趙民忠指，不少發達經濟體因疫情推出各類支援措施，令去年信保索償成歷史低位，今年略為回升，仍屬較低水平，但提到歐洲經濟體陷收縮，英國和意大利等破產宗數較疫情前提高，需關注情況，不排除信保局明年索償逐步回升至疫情前水平。

展望來年情況，趙民忠指，因環球經濟疲弱，內地疫情反彈，不少投保客戶今年下半年出貨放緩，反映情況不樂觀，惟觀望聖誕節銷售會否理想，以消化庫存，令來年本港出口訂單改善，料明年第二至第三季才有望重拾明顯增長。他另外提到，信保局年初至今年10月，批出的信用保險額按年增長15%，創歷史新高，希望為企業提供更好保障；不過提到今年金融市場表現欠佳，預期局方投資收入無可避免受影響。

貿發局研究總監范婉兒指，美國及其他經濟體近期消費數據欠佳，本港和內地陸路運輸仍未完全復常，相信上月和今個月出口數據繼續跌，年年表現仍不樂觀，而中央近期放寬放疫政策，有望提振出口表現，但同時外圍經濟轉差，明年出口仍面對較多不確定。她又相信內地逐步放寬防疫政策方向明顯，加強港商信心。

貿發局與信保局聯合發布調查，九成半受訪企業指在大灣區營銷面對疫情影響供應鏈及生產等活動，海外市場亦訂單不足和成本上升影響發展。報告又指港商最有興趣在深圳(73.8%)、廣洲(68.8%)和東菀(43.6%)的市場，計劃在大灣區自行生產或採購產品，進一步拓展至內地其他市場。而36.8%企業感內地充斥低價產品、35.8%指不熟悉內地法規、25.9%指內地缺乏客戶信貸背景資料等問題。