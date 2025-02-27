貿發局時任經理涉泄密助友人中標獲230萬元項目遭廉署起訴

廉政公署昨日(26日)落案起訴一名時任貿易發展局助理經理公職人員行為失當，控告她涉嫌向友人泄露招標機密資料，包括評核準則及其他投標者的標書內容，助友人獲判授一個網上商貿平台優化項目，涉款逾230萬元。其友人則被控協助或教唆他人干犯公職人員行為失當罪。
被告梁瑞盈(38歲)，時任貿發局系統及內容發展助理業務經理，被控一項公職人員行為失當，違反普通法。同案被告周恒業(39歲)，AF Trinity Technologies Limited董事兼股東，則被控一項協助、教唆、慫使或促致他人干犯公職人員行為失當罪，違反普通法及《刑事訴訟程序條例》。兩人已獲廉署准予保釋，以待明日(28日)在東區裁判法院答辯。
案發時，貿發局為其網上商貿平台e-Marketplace網站進行優化工作。梁瑞盈是其中一個負責該項目職員，需擬備相關招標文件和評核準則，以及物色潛在服務供應商。貿發局其後邀請4間服務供應商競投該項目，由周恒業成立的ATTL是其中一個投標者。項目最終判授予ATTL，項目總款項逾230萬元。根據合約條款，該項目不可分判。
協助草擬和編製技術建議書
控罪指梁瑞盈涉嫌於2018年12月至2019年3月期間向周恒業泄露項目的招標機密資料，又在招標期間協助ATTL草擬和編製技術建議書及協助預備口頭簡報，並涉嫌向貿發局隱瞞ATTL會將項目的部分工作分判。周恒業則涉嫌協助、教唆、慫使或促致梁瑞盈作出該等失當行為。
廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現梁瑞盈涉嫌於招標前向其友人周恒業泄露項目的工作範圍。梁瑞盈又涉嫌向周恒業泄露評標的準則及其他3個投標者向貿發局提交的標書內容。