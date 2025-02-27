貿發局時任經理涉泄密助友人中標獲230萬元項目遭廉署起訴

廉政公署昨日(26日)落案起訴一名時任貿易發展局助理經理公職人員行為失當，控告她涉嫌向友人泄露招標機密資料，包括評核準則及其他投標者的標書內容，助友人獲判授一個網上商貿平台優化項目，涉款逾230萬元。其友人則被控協助或教唆他人干犯公職人員行為失當罪。

被告梁瑞盈(38歲)，時任貿發局系統及內容發展助理業務經理，被控一項公職人員行為失當，違反普通法。同案被告周恒業(39歲)，AF Trinity Technologies Limited董事兼股東，則被控一項協助、教唆、慫使或促致他人干犯公職人員行為失當罪，違反普通法及《刑事訴訟程序條例》。兩人已獲廉署准予保釋，以待明日(28日)在東區裁判法院答辯。