貿發局時任經理涉泄密助友人中標獲230萬元項目　判囚3個月緩刑兩年

廉政公署早前起訴一名貿發局時任助理經理，控告她泄露貿發局招標機密資料，以助友人獲判授一個網上商貿平台優化項目。被告今日(21日)在東區裁判法院承認公職人員行為失當罪名，被判囚3個月，緩刑兩年。

被告梁瑞盈(38歲)，貿發局時任系統及內容發展助理業務經理，今日承認一項公職人員行為失當罪名，違反普通法。裁判官林子康判刑時指，梁瑞盈初次犯案，在案中並無得益，加上考慮到她患有嚴重疾病，故判處她緩刑。

案發期間，貿發局正為其網上商貿平台e-Marketplace網站進行優化工作。梁瑞盈需要擬備相關招標文件和評核準則，以及物色潛在服務供應商。案情透露，貿發局邀請了4家服務供應商競投該項目，項目最終判授予AF Trinity Technologies Limited，總金額逾230萬元。