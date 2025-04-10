貿發局月底辦七大展覽和會議　展商推碎布重環再造筆

貿發局於本月下旬舉行7項涵蓋時尚生活產品及授權領域的活動，包括禮品及贈品展、時尚家品及家紡展、時裝節等；七大展覽和會議預期迎來自超過30個國家及地區、約6,000家展商。有展商利用製衣廠的碎布再造成為筆，以推廣環保意念。貿發局相信活動可為香港文創產業界打造連接中國及國際市場的橋樑。
7項盛事包括4月27至30日在會展舉行的香港禮品及贈品展、香港時尚家品及家紡展(Home InStyle)及香港時裝節(Fashion InStyle)；以及在亞博館舉辦的香港國際印刷及包裝展和香港奢侈品包裝展；4月28至30日香港國際授權展及亞洲授權業會議則會在會展舉行。
不同展會都有各自特色，如香港禮品及贈品展，以「飛越奇妙四十載」為主題，匯聚多款融合功能與文化創意設計的產品，如匠人師傅純手工製作的水具套裝、適合在室內和室外作為寵物窩使用的手袋；香港時尚家品及家紡展則有甜甜圈造型的⾧椅，香港國際授權展將有 30 多個熊貓主題 IP 參展，兩間埃及博物館亦首次參展。
碎布重環再造筆
參加禮品及贈品展的展商「天才國際」就推出了「Dressed Pen 再衣筆」，該筆以製衣廠的碎布，打造獨特的永續禮品。負責人謝錦翔指，以往碎布會重用於成衣，但會受制於碎布的顏色和衣服的設計，而再衣筆則可能無視此限制；公司希望透過此產品作為環保議題的引子，推廣布料廢棄與永續解決方案。
七大展覽和會議締造協同效應
香港貿發局副總裁張淑芬表示，七大展覽和會議預期迎來自超過30個國家及地區、約6,000家展商，而買家登記亦達60,000個；局方把集中展期可為買家帶來一站式多元採購選擇，並有助開拓更多跨行業和跨領域的商機，締造協同效應。