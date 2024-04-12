貿發局本月下旬辦7活動 展商推名片盒大小餐具盼自備刀叉成主流

管制即棄膠餐具於本月22日起實施，有指替代的木製或紙製餐具太脆弱，市民或改用自備餐具。貿發局即將舉行的香港時尚家品家紡展中，有展商看準市場需求，推出只有名片盒大小卻包含刀叉匙等隨行餐具，冀吸引市民自備餐具。包括時尚家品家紡展，貿發局在本月下旬將舉行七項涵蓋時尚產品及授權領域的活動，將帶來逾7,000家展商。
香港貿發局副總裁張淑芬表示，今年首季，香港會議及展覽數目已恢復到疫情前90%水平。而今年本下旬的七大時尚活動包括6項展覽及一項授權會議。當中6項展覽將帶來逾7,000家展商，分別來自約30個國家及地區。至於亞洲授權業會議則雲集近30位國際授權業翹楚分享真知灼見。
7項活動中，香港時尚家品家紡展及香港時裝節將率先於4月20至23日在會展登場；場內匯聚各式餐具、廚具、家具家品外，並搜羅各地獲獎設計及傳統手工藝品。時尚家品家紡展的參展商「永續生活」推出一套袖珍如名片盒的隨行餐具，用家只要把餐具柄接駁至餐具頭便可使用。
創辦人唐宇行指，餐具以鈦合金製成，刀具可適用於「鋸扒」，而使用後只須抹淨放回入餐具盒內，以便回家再清理。他又提到走塑在即，現時木製餐具仍存有即棄性質，亦有紙漿餐具被批難用。他表示有些公司配合ESG形象，或選擇以隨行餐具作禮物送予客人，相信管制實施後自備餐具或成主流。
其他活動還有由4月27至30日在會展舉行的「香港禮品及贈品展」；同期於亞洲國際博覽館舉行的「香港國際印刷及包裝展」亦會把「奢侈品包裝展區」獨立成展，以首屆「香港奢侈品包裝展」形式舉行；其中參展商「瑩思國際」提供高檔次精品禮盒包裝設計服務，創辦人陳岐表示，措施對參展商和買家均有好處，不止買家能針對性參觀， 亦能讓參展商有更多機會接觸買家。