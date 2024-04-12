貿發局本月下旬辦7活動 展商推名片盒大小餐具盼自備刀叉成主流

管制即棄膠餐具於本月22日起實施，有指替代的木製或紙製餐具太脆弱，市民或改用自備餐具。貿發局即將舉行的香港時尚家品家紡展中，有展商看準市場需求，推出只有名片盒大小卻包含刀叉匙等隨行餐具，冀吸引市民自備餐具。包括時尚家品家紡展，貿發局在本月下旬將舉行七項涵蓋時尚產品及授權領域的活動，將帶來逾7,000家展商。

香港貿發局副總裁張淑芬表示，今年首季，香港會議及展覽數目已恢復到疫情前90%水平。而今年本下旬的七大時尚活動包括6項展覽及一項授權會議。當中6項展覽將帶來逾7,000家展商，分別來自約30個國家及地區。至於亞洲授權業會議則雲集近30位國際授權業翹楚分享真知灼見。