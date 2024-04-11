貿發局：香港今年首季會議及展覽數目已恢復疫前90% 四月下旬辦七活動

適逢管制即棄膠餐具於本月22日起實施， 市民或要自備餐具。在貿發局於四月下旬舉行的香港時尚家品家紡展中，有展商看準市民需求，推出只有名片盒的大小卻包含了叉子、刀子、及匙羹的隨行餐具，期望用方便性吸引市民自備餐具。包括時尚家品家紡展，貿發局在四月下旬舉行七項涵蓋時尚產品及授權領域的活動，提供重要的商貿平台。
香港貿發局副總裁張淑芬表示，今年首季，香港會議及展覽數目已恢復到疫情前90%水平。而今年四月下旬的七大時尚活動包括6項展覽及一項授權會議。當中6項展覽將帶來逾7000家展商，分別來自約30個國家及地區。至於亞洲授權業會議則雲集近30位國際授權業翹楚分享真知灼見。
展商推名片盒大小餐具
貿發局舉行的香港時尚家品家紡展及香港時裝節將於4月20至23日在會展率先登場；場內匯聚各式餐具、廚具、家具家品外，並搜羅各地獲獎設計及傳統手工藝品。時尚家品家紡展的參展商「永續生活」推出一套只有名片盒大小的隨行餐具，用家只要把餐具柄接駁至餐具頭便可使用。
創辦人唐宇行指，餐具以釱合金製成可「鋸扒」，而市民使用後只要抹乾淨便可收納在餐具盒，以便回家清理。唐宇行又提到走塑在即，現時木製餐具仍存有即棄性質，亦有紙漿餐具被批難用；他又表示有些公司為形造ESG形象，選擇以隨行餐具作禮物送予客人，因此相信管制實施後自備餐具或成主流。
展出最新夜視相機
另外，織暖有限公司亦推出「WarmerShoulder」暖肩護帶，採用升溫專利紡織品，以自設溫舒緩病周不適，改善血液循環，消除疲勞及肌肉緊張。而仁利實業亦推出利用天然稻殼和茶葉稈經過再生處理而製成的茶具。茶葉稈產自福建的生態茶園，不含有害塑料、無重金屬、 不含殘餘農藥和可致癌的有害物質。廢棄的餐具可自然降解並轉化成肥料，保障生態不受破壞。
至於由4月27日至30日在會展舉行的「香港禮品及贈品展」，展商「百家企業國際集團」帶來最新夜視相機 YASHICA Vision ，可以在夜晚做到 4K 超高清拍攝，而且仲可以睇到六百米以外的景物，好適合露營、行夜山等夜間戶外活動。
奢侈品包裝展區獨立成展
同期於亞洲國際博覽館舉行的「香港國際印刷及包裝展」亦會把「奢侈品包裝展區」獨立成展，以首屆「香港奢侈品包裝展」形式舉行。香港奢侈品包裝展的參展商「瑩思國際」提供高檔次精品禮盒包裝設計服務，創辦人陳岐表示，措施對參展商和買家均有好處，不止買家能針對性參觀， 亦能讓參展商有更多機會接觸買價。