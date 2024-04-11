貿發局：香港今年首季會議及展覽數目已恢復疫前90% 四月下旬辦七活動

適逢管制即棄膠餐具於本月22日起實施， 市民或要自備餐具。在貿發局於四月下旬舉行的香港時尚家品家紡展中，有展商看準市民需求，推出只有名片盒的大小卻包含了叉子、刀子、及匙羹的隨行餐具，期望用方便性吸引市民自備餐具。包括時尚家品家紡展，貿發局在四月下旬舉行七項涵蓋時尚產品及授權領域的活動，提供重要的商貿平台。

香港貿發局副總裁張淑芬表示，今年首季，香港會議及展覽數目已恢復到疫情前90%水平。而今年四月下旬的七大時尚活動包括6項展覽及一項授權會議。當中6項展覽將帶來逾7000家展商，分別來自約30個國家及地區。至於亞洲授權業會議則雲集近30位國際授權業翹楚分享真知灼見。

展商推名片盒大小餐具

貿發局舉行的香港時尚家品家紡展及香港時裝節將於4月20至23日在會展率先登場；場內匯聚各式餐具、廚具、家具家品外，並搜羅各地獲獎設計及傳統手工藝品。時尚家品家紡展的參展商「永續生活」推出一套只有名片盒大小的隨行餐具，用家只要把餐具柄接駁至餐具頭便可使用。

創辦人唐宇行指，餐具以釱合金製成可「鋸扒」，而市民使用後只要抹乾淨便可收納在餐具盒，以便回家清理。唐宇行又提到走塑在即，現時木製餐具仍存有即棄性質，亦有紙漿餐具被批難用；他又表示有些公司為形造ESG形象，選擇以隨行餐具作禮物送予客人，因此相信管制實施後自備餐具或成主流。