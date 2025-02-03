賀歲盃大派逾萬件即棄餐具 綠色和平促提供重用杯扭轉「剩」況 (林俊源攝)

香港綠色和平今日(3日)發佈香港大球場《賀歲盃2025即棄餐具統計調查》結果，並促請政府盡快完善大型活動場館的減廢配套，提供重用杯借還服務，讓觀眾有走即棄的選擇。 香港大球場即棄餐具統計結果 綠色和平減廢團隊及參與調查的義工，於賀歲盃當日(1日)到場進行即棄餐具審計，隨機統計其中5間小食店，開場前45分鐘及中場休息30分鐘所派發的即棄餐具數量，推算一場2萬人觀看的體育賽事，共派發逾1.2萬件即棄餐具，當中即棄杯及杯蓋佔7成2。

推算啟德主場館即棄餐具量 團隊以是次調查結果推算在每場入座率50%、75%、100%的情況下，啟德主場館一場賽事產生的即棄餐具數量一年將派發逾60萬、90萬及121萬件即棄餐具。今次的推算按營辦商標書所列主場館一年須舉辦40日體育活動，在未計及其他演出活動情況，亦未計及測試活動中，團隊觀察到場內20部飲水機派發的大量即棄紙杯，若不增設重用杯配套，場地所造成的「剩」況將難以想像。

期望政府撥款1000萬元支援 綠色和平項目主任譚穎琳指，是次調查結果呈現大型活動即棄杯棄置量龐大。啟德體育園作為香港旗艦級場館，不應落後於其他國際級體育館。綠色和平期望政府撥款，1,000萬元支援場館建立重用杯系統，帶頭推動永續核心價值。

歐洲不少國家已訂立法例，規定公眾活動不可派發即棄塑膠杯，亦於場地提供重用杯借還服務，首爾、台北等東亞地區政府亦投入資源推動及資助建立重用杯系統，過往香港大球場亦曾提供重用杯服務。綠色和平促請政府檢視大型活動場館減廢配套，以貫徹政府減廢工作，勿一邊禁膠，一邊派即棄。