資歷架構｜「學習體驗獎勵計劃」 今日起接受23個行業從業員申請(附表)

2022年度資歷架構「學習體驗獎勵計劃」今日（7日）起至8月15日接受申請，歡迎23個推行資歷架構行業的從業員申請。

23個行業包括人力資源管理界別、印刷及出版業、安老服務業、汽車業、服裝業、物流業、物業管理業、保安服務業、保險業、美容業、美髮業、旅遊業、珠寶業、進出口業、資訊及通訊科技業、零售業、銀行業、製造科技業（模具、金屬及塑膠）、檢測及認證業、機電業、樹藝及園藝業、餐飲業、鐘錶業。

教育局發言人表示，今年獎勵計劃的主題是「體驗．開拓．新空間」，計劃目的，是讓業內持續學習表現出色的從業員，透過參與本地或世界各地舉行的學習活動增廣見聞，認識行業的最新發展，讓從業員擴闊個人視野和拓展網絡，藉此實現個人及事業目標。

發言人續說，各行業的從業員可參與獎勵計劃下的學習活動包括比賽、研討會、交流會、展覽會、考察團等。獎勵計劃的獲獎者參與本港舉行的學習活動可獲1萬元獎金，而參與香港境外舉行的學習活動可獲3萬元獎金。因應新冠疫情的影響，在網上參與的學習活動同樣可獲考慮。若參與活動的形式因疫情影響而需要改動，亦可獲酌情提供較大彈性。

「學習體驗獎勵計劃」由2013年度舉辦，透過資助從業員參與學習活動，加強他們對終身學習的信念，提升知識及技能，成為行業終身學習的典範，協助推廣資歷架構。

「學習體驗獎勵計劃」的申請者如欲了解更多詳情，請瀏覽計劃的網頁及Facebook專頁。