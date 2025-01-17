資深牙醫指導工作一年 月薪3.5萬 牙科畢業生4月起先實習再註冊

《牙醫註冊條例》中與臨時註冊、實習及評核期相關條文，於4月1日起實施。屆時本地牙科畢業生須作臨時註冊，實習一年後才可註冊，而直接通過香港牙醫管理委員會許可試的非本地培訓牙醫同樣須作臨時註冊經過評核期，才可在香港正式註冊。政府強調，有關安排有助提升本地牙科畢業生和非本地培訓牙醫的臨牀經驗，從而更好保障使用牙科服務的市民。

立法會去年7月通過《2024年牙醫註冊(修訂)條例草案》，政府其後於上月向立法會提交第二份生效日期公告，進行先訂立後審議程序，並已於前日通過審議期。