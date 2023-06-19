資深護士代醫生做眼球玻璃體內注射 九龍東聯網眼科輪候期由3個月減至4周

老年黃斑病變是老人常見的眼疾，常用的治療方法是由醫生在眼球玻璃體內注射藥物。根據醫管局數字，九龍東聯網眼科專科門診的求診人數，由2009年約8萬人升至2022年13.7萬人，日增的求診個案無疑影響病人復原速度。九龍東聯網「延續未來」眼科團隊開展由專業培訓護士做眼球玻璃體內注射研究計劃；團隊表示，護士代替醫生注射，可讓黃斑點病變患者輪候時間由3個月減至4周，料計劃有助縮短眼科專科門診的輪候時間。

九龍東聯網「延續未來」眼科團隊自2022年3月起，推行醫管局首個由專業培訓護士進行眼球玻璃體內注射研究計劃，邀請逾200名黃斑病變患者接受由專業培訓護士的注射服務，98%病人滿意護士的服務。團隊亦因此獲得2023年度醫院管理局傑出團隊獎項。

黃小姐的父親因糖尿病患黃斑病變逾10年，左眼因黃斑病變完全失明，其後右眼糖尿病性黃斑部水腫，需每月一針、連續3個月為一個療程的眼球玻璃體內注射服務；日後再有水腫，需重複做療程至眼睛狀況穩定。黃小姐憶述，未加入計劃時，父親要等3個月才可打第一針，治療被推遲令她擔心父親病情惡化感焦慮；坦言使用服務前曾擔憂護士是否能代替醫生注射，但經過首次服務後憂慮一掃而空，「(注射)做完後分唔到係邊嗰做！」她認為，計劃有助黃斑點病變患者得到適時的治療。