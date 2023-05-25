資產管理及維修保養制度檢討 港鐵料一兩個月完成再交報告

港鐵將軍澳綫和荃灣綫去年發生列車脫鈎、甩門意外，坊間關注到港鐵維修保養問題，港鐵在事故後成立專家小組，提出全面檢討資產管理及維修保養制度。港鐵行政總裁金澤培表示，預料一至兩個月內完成檢討，並向政府提交報告，會在多方面提出改善，包括維修規章制度，同時引入新科技及加強港鐵的分析能力等，屆時會作詳細解說。

港鐵的票價調整機制下，若服務延誤半小時以上，要撥出收益回饋乘客。港鐵在4至5月設立了四日感謝日，所有乘客半價。對意見指4日均是周末及周日，被問及是否對上班族不公平時，金澤培指，設於周末及日也有好處，可鼓勵家庭乘客出行，而4日「感謝日」受市民歡迎，有1,700萬人次乘搭。

隨著社會復常，港人出行增加，港鐵主席歐陽伯權表示，近期每月客流量持續回升，本地鐵路客流量已回復至疫前九成，跨境鐵路則回復七成。他對今年全年各項業務樂觀，相信可隨經濟回復疫前水平，鐵路業務將有不錯增長。

港鐵九巴︰有制機處理2元乘車違規情況

政府日前透露會檢視是否有人濫用「兩元乘車」優惠，港鐵主席歐陽伯權表示，明白最近有很多聲音，關注有否濫用的情況，強調現時港鐵機制內有懲罰濫用人士；對於應否將調整優惠車費增至3元，兩元優惠計劃是政府主導，港鐵會配合政府安排。

九巴則指，九巴及龍運一向按照政府要求，執行查票及查核乘客身份。當車長及其他身穿制服的前線員工懷疑有乘客濫用計劃時，會要求提供證明文件核實身分，如證實未能符合享用優惠的資格，會要求對方繳付恰當車資。九巴亦會不時派員實地監察調查。

政府「長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」涵蓋多種不同公共交通工具，包括巴士、港鐵、所有專線小巴路線和已參加計劃的紅色專線小巴。根據協議，政府以實報實銷形式，按計劃涵蓋的公共交通營辦商收取的實際適用票價，減去合資格受惠人士支付的2元票價，向營辦商發還差額。

當局由2022年初更將合資格年齡由65歲下調至60歲，60至64歲合資格人士擬享用優惠須持樂悠咭；當局分階段接受年滿65歲或以上的合資格香港居民申請樂悠咭，在所有長者完成更換樂悠咭後，會取消不記名長者八達通卡及一般個人八達通卡的2元乘車優惠，須用樂悠咭才可用2元優惠。