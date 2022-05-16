資訊保安隨筆｜勒索軟件攻擊增 HKCERT設全新網上專頁 助中小企防禦措施LEVEL UP

勒索軟件攻擊近年越見猖獗，據2022年SonicWall網絡威脅報告指出，2021年全球勒索軟件攻擊數量較2020年上升105%，達到6.233億次。當中，關鍵基礎設施（Critical Infrastructure）亦越趨成為勒索軟件的目標。美國最大的成品油管道系統Colonial Pipeline Co.、德國最大化學品經銷商Brenntag，以及新加坡亞洲新聞台CNA等，過去一年都被勒索軟件攻擊，損失高達400至440萬美元。

感染途徑

作為一種惡意軟件，勒索軟件會加密受害人的檔案，令其無法存取任何檔案或應用程式，並以此要脅，要求受害人支付贖金換取解密密鑰以恢復資料。常見的感染途徑有以下3種：

網絡釣魚

大部分受害人都是開啟了由黑客操控的殭屍電腦所發出的垃圾電郵，或網絡釣魚中的惡意附件而被感染。惡意附件檔案類別包括壓縮檔（.zip），內藏執行檔（.exe）、PowerShell檔（.ps）或JavaScript檔（.js）及有巨集的微軟Office檔。

遠端登入服務

傳統勒索軟件會在互聯網上自動傳播，如WannaCry。但近年攻擊方式已逐漸改變至人手操控，背後是由一群擁有豐富 IT 知識的黑客操作並進行攻擊，他們通常入侵暴露在互聯網上和安全性差的遠端登入服務，例如遠端桌面服務（RDS）、TeamViewer、虛擬私人網絡服務（VPN）等。黑客會發動暴力密碼攻擊，來入侵受害人的網絡及傳播勒索軟件，他們亦會竊取系統上的重要資料，以擴大對受害人的影響。

系統漏洞

黑客亦會在受害人安裝保安修補程式之前，搶先一步利用保安漏洞入侵系統。

部分黑客更將攻擊擴展為類似軟件服務（SaaS）的商業模式運作，即「勒索軟件服務」（RaaS）。在RaaS中，黑客負責開發勒索軟件，並提供執行攻擊所需的設施及服務，例如談判和交收贖金等，然後招攬其他組織合作散布勒索軟件。

「齊抗勒索軟件」專頁

整合最新情報及預防方法

近兩個月，香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）收到多宗勒索軟件事故報告，其中感染宗數最多的是Deadbolt，Deadbolt勒索軟件組織針對NAS設備中的零日漏洞進行攻擊。受攻擊設備的登錄畫面會被替換為勒索訊息，文件被加密為 「.deadbolt」副檔名。另外，Makop和Democry也是感染宗案較多的勒索軟件。Makop勒索軟件主要傳播途徑為惡意電郵附件及惡意網頁廣告，被加密文件的副檔名為「.makop」。而Democry勒索軟件會將文件加密為「.democry」副檔名。

為緊貼勒索軟件攻擊的變化，HKCERT整合勒索軟件攻擊情報及常見種類、預防和處理方法，設立了一個全新的「齊抗勒索軟件」專頁，內容包括：

認識勒索軟件 甚麼是勒索軟件？ 感染途徑 勒索軟件的運作 預防方法：

- 留意可疑電郵，不要隨意點擊連結或打開附件

- 適時更新系統及軟件以修補保安漏洞

- 對檔案進行及時和定時備份 處理方法：

- 切斷受感染電腦的所有連接

- 如果在感染前已為系統或資料備份，可進行系統復原

- 使用入侵檢測查找漏洞以及攻擊是如何發生，從而加強防護

- 不要支付贖金及不要使用網上未經認證的解密軟件 HKCERT發布有關探討勒索軟件的保安博錄 反惡意軟件工具 有用的網上資源

而針對近期NAS設備的攻擊，HKCERT建議：

停用預設 admin 帳號

使用高強度密碼，啟用多重認證

避免將裝置暴露於互聯網上

定期進行系統程式更新

此外，HKCERT亦制作了一系列勒索軟件資訊圖，方便機構用作內部網絡保安意識教育或推廣活動。HKCERT期望這個「齊抗勒索軟件」專頁能引起公眾對勒索軟件攻擊的關注，以及提供在面對勒索軟件時的實際操作指南。