資訊保安隨筆｜生產力局一站式規劃顧問服務 助中小企動態防禦網絡攻擊

各行各業加緊數碼轉型時，網絡安全成為最容易被忽略、卻又不可或缺的重要一環。過往就有中小企曾遭受勒索軟件威脅，遺失公司重要數據及客戶個人資料，業務更因此需要停擺整頓，最終不僅造成高達6位數的經濟損失，導致公司名聲受損，失去潛在客戶群，更需要承擔法律責任。網絡攻擊其實可以及早預防，而且系統安全維護的操作成本僅需數千元，企業若不想因小失大，就應及早做好網絡安全措施。

為了解本地企業的網絡安全現狀及變化，生產力局與HKT早前向多間本地大型企業及中小企進行電話訪問，發現各行業的企業網絡保安準備指數均有上升趨勢，整體由2020年的46.9分升至2021年的49.6分，可見在日漸數碼化的營商環境下，企業越來越注重網絡安全問題。

網絡攻擊成全球安全威脅

不過，值得一提的是，多數行業的指數僅達「具基本措施」級別，仍然缺乏中央管理和精細控制，而受訪企業均表示未有能力作出主動查找並意識應對新出現的網絡威脅。調查亦同時探討了受訪企業對網絡安全託管服務的看法和部署。他們認為使用網絡安全託管服務較具彈性、對比投資整套創新科技基建更為相宜，以及能提供網絡安全專家的支援，有助應對在網絡安全管理面對的挑戰。