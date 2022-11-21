賞你遊｜旅發局第四輪賞你遊次批行程周二登場 早上10時起接受報名

賞你遊｜旅發局第四輪賞你遊次批行程明日登場 早上10時起接受報名

香港旅遊發展局第四輪「賞你遊香港」次批行程周二（22日）登場。市民可由即日起瀏覽活動網站，挑選旅行社逾170個行程，周二早上10時起以各間旅行社在活動網站上列明的方式，直接向旅行社報名。

第二批行程延續五大主題

第二批行程延續五大主題，包括歷史古蹟、探索文化、大城小區、維港秘景和尋覓美食，參加者將化身時空旅人，一睹新石器時代出土文物；亦有參觀年逾四百的古老樹屋、認識本地漁農業發展之選；又或是在海濱徐徐海風下做瑜珈，舒展身心。其他精彩內容包括乘坐觀光船暢遊維港、品嚐多國特色美饌等。

付費「尊尚旅行團」行程亦多元豐富，市民只須付出數十至200元不等的團費，便有專人指導烹調正宗泰國菜；親手製作擴香石、護膚品、馬賽克燭台工作坊；暢遊有機農莊；或品嚐星級酒店高級海鮮晚餐等。