賞你遊｜旅發局第四輪賞你遊次批行程周二登場 早上10時起接受報名

香港旅遊發展局第四輪「賞你遊香港」次批行程周二（22日）登場。市民可由即日起瀏覽活動網站，挑選旅行社逾170個行程，周二早上10時起以各間旅行社在活動網站上列明的方式，直接向旅行社報名。
第二批行程延續五大主題
第二批行程延續五大主題，包括歷史古蹟、探索文化、大城小區、維港秘景和尋覓美食，參加者將化身時空旅人，一睹新石器時代出土文物；亦有參觀年逾四百的古老樹屋、認識本地漁農業發展之選；又或是在海濱徐徐海風下做瑜珈，舒展身心。其他精彩內容包括乘坐觀光船暢遊維港、品嚐多國特色美饌等。
付費「尊尚旅行團」行程亦多元豐富，市民只須付出數十至200元不等的團費，便有專人指導烹調正宗泰國菜；親手製作擴香石、護膚品、馬賽克燭台工作坊；暢遊有機農莊；或品嚐星級酒店高級海鮮晚餐等。
繼續收集單據 團友須滿足「疫苗通行證」要求
市民只須於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿港幣800元，即可儲起機印收據（最多兩張、2022年10月20日或之後發出），免費換取本地遊名額一個，或額外付費參加「尊尚旅行團」。各旅行團名額有限，先到先得。
參加者須滿足「疫苗通行證」要求
成功獲旅行社確認報名的市民，出發前須向旅行社提交消費單據正本，並繳付每人100元作按金（可於出發日取回按金）或相關團費。為符合政府最新的防疫要求，所有參與「賞你遊香港」的旅行社，均需簽署由旅議會制定的《本地遊防疫承諾書》。所有團友均須滿足「疫苗通行證」的最新疫苗接種要求，部分旅行社會要求團友在報名時出示「疫苗通行證」紀錄，或在出發前自行接受快速檢測。