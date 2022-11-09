賞你遊｜旅發局第四輪賞你遊香港首批行程即日額滿 餘下170個行程11月22日起接受報名

【19:30更新】第四輪「賞你遊香港」首批180個行程即日額滿，旅行社將於一周內通知成功報名市民，餘下約170個行程將於11月22日起接受報名，市民可繼續把握機會，於本地零售及餐飲實體店舖消費滿800元，儲起單據換領本地旅遊團免費名額一個，亦可用於付費升級行程。

香港旅遊發展局第四輪「賞你遊香港」首批行程登場。市民可由即日起瀏覽活動網站，挑選旅行社逾180個行程，今日(9日)早上10時起以各間旅行社在活動網站上列明的方式，直接向旅行社報名。

新增歷史古蹟主題本地遊

配合政府推動文化和古蹟旅遊，新一輪「賞你遊香港」新增歷史古蹟主題本地遊，讓市民放慢步伐，撫今追昔，感受香港獨特文化和歷史氛圍。其餘四大主題還包括深受歡迎的探索文化、大城小區、維港秘景及尋覓美食，行程老少咸宜，市民可以走訪文化古蹟、百年老店；欣賞粵劇藝術﹑了解小眾宗教文化；亦可以體驗至潮藝術科技、參加手藝及烘焙工作坊，更有林林總總的生態行程﹑親子及鐵路迷之選等等。

一如上一輪的活動，部分旅行社續推高性價比的收費行程，市民只需付出最多港幣200元團費，即可參加升級的「尊尚旅行團」，例如暢遊主題樂園及享用五星級酒店自助餐飲