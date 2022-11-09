賞你遊｜旅發局第四輪賞你遊香港首批行程即日額滿 餘下170個行程11月22日起接受報名

【19:30更新】第四輪「賞你遊香港」首批180個行程即日額滿，旅行社將於一周內通知成功報名市民，餘下約170個行程將於11月22日起接受報名，市民可繼續把握機會，於本地零售及餐飲實體店舖消費滿800元，儲起單據換領本地旅遊團免費名額一個，亦可用於付費升級行程。
香港旅遊發展局第四輪「賞你遊香港」首批行程登場。市民可由即日起瀏覽活動網站，挑選旅行社逾180個行程，今日(9日)早上10時起以各間旅行社在活動網站上列明的方式，直接向旅行社報名。
新增歷史古蹟主題本地遊
配合政府推動文化和古蹟旅遊，新一輪「賞你遊香港」新增歷史古蹟主題本地遊，讓市民放慢步伐，撫今追昔，感受香港獨特文化和歷史氛圍。其餘四大主題還包括深受歡迎的探索文化、大城小區、維港秘景及尋覓美食，行程老少咸宜，市民可以走訪文化古蹟、百年老店；欣賞粵劇藝術﹑了解小眾宗教文化；亦可以體驗至潮藝術科技、參加手藝及烘焙工作坊，更有林林總總的生態行程﹑親子及鐵路迷之選等等。
一如上一輪的活動，部分旅行社續推高性價比的收費行程，市民只需付出最多港幣200元團費，即可參加升級的「尊尚旅行團」，例如暢遊主題樂園及享用五星級酒店自助餐飲
其他行程本月下旬推出
新一輪的「賞你遊香港」分兩批推出，合共提供6.4萬個名額。第二批共約170個行程，將在11月下旬推出。市民只須於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿港幣800元，即可儲起機印收據(最多兩張、2022年10月20日或之後發出)，免費換取本地遊名額一個，或額外付費參加「尊尚旅行團」。各旅行團名額有限，先到先得。
參加者須滿足「疫苗通行證」要求
成功獲旅行社確認報名的市民，出發前須向旅行社提交消費單據正本，並繳付每人100元作按金（可於出發日取回按金）或相關團費。為符合政府最新的防疫要求，所有參與「賞你遊香港」的旅行社，均需簽署由旅議會制定的《本地遊防疫承諾書》。所有團友均須滿足「疫苗通行證」的最新疫苗接種要求，部分旅行社會要求團友在報名時出示「疫苗通行證」紀錄，或在出發前自行接受快速檢測。