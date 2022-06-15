賞你遊｜最後一批逾40個行程登場 今早10時起預訂 (附名單)

香港旅遊發展局「夏日同賞·就在香港」推廣，新一輪「賞你遊香港」推出最後一批逾40個精彩行程今日(15日)上午10時起，接受報名。市民可瀏覽活動網站(賞你遊｜夏日同賞 ‧ 就在香港 (holidayhk.com)，挑選心儀本地遊行程，根據活動網站上的指定方式，直接向相關旅行社報名，把握機會繼續以多角度、開心探索香港。

連同早前已推出的首兩批行程，本輪「賞你遊香港」合共推出6萬個本地遊的名額。今輪行程包括有親手制作傳統茶粿﹑新興藝術「圓圈繪畫(Circle Painting)」體驗、水上的士暢遊維港等，另有帶團友參觀老字號醬園﹑傳統花炮博物館﹑西貢秘景打卡等行程，適合一家大小共同參與，享受天倫時光。

市民憑最多2張於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元的機印收據(2021年12月10日或之後發出)，可免費換取本地遊名額1個，或額外付費參加升級之選的行程。各旅行團名額有限，先到先得。

行程資料：