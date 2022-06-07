賞你遊｜第二批行程明早10時接受報名 過百個行程包括暢遊主題樂園 (附行程資料)

香港旅遊發展局「夏日同賞‧就在香港」推廣新一輪「賞你遊香港」，第二批行程登場。市民可由即日起瀏覽活動網站，挑選旅行社逾100個行程，明日（8日）早上10時起以各間旅行社在活動網站上列明的方式，直接向旅行社報名。

旅發局︰第二批行程加入更多高性價比行程

旅發局表示，第二批行程加入更多高性價比的「付費升級之選」，參加者只須付出少量團費，即可以暢遊主題樂園、有機生態園；參加絲襪奶茶工作坊、甜品工作坊；或登船一邊享受自助餐、一邊觀賞維港醉人美景。部分行程為首度登陸「賞你遊香港」。

每次報名最多用兩張去年12月10日後發出的機印收據

市民只須於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，儲起最多兩張去年12月10日後發出的機印收據，則可免費換取本地遊名額一個，或額外付費參加「付費升級之選」行程。

旅發局亦指，最後一批「賞你遊香港」約40個行程，將於下周接力推出。為鼓勵消費，「賞你遊香港」並無參加次數限制。市民可繼續收集新單據，報名參加其他行程。

團友留意防疫要求

成功獲旅行社確認報名的市民，出發前須向旅行社提交消費單據正本，並繳付每人100元作按金（可於出發日取回按金）或相關團費。為符合政府最新的防疫要求，所有 參與「賞你遊香港」的旅行社，均需簽署由旅議會制定的《本地遊防疫承諾書》。所有團友均須滿足「疫苗通行證」的最新疫苗接種要求，部分旅行社會要求團友在報名時出示「疫苗通行證」紀錄，或在出發前自行接受快速檢測