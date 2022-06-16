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2022-06-16 10:17:51

賞你食｜半價現金券今早10時再售 不足5分鐘已顯示售罄 (附名單)

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賞你食｜半價現金券今早10時再售 開售3分鐘OpenRice網站已顯示售罄 (附名單)

賞你食半價現金券今早10時再售，開售3分鐘OpenRice網站已顯示售罄。

香港旅遊發展局推出「賞你食」餐飲優惠，20,000套價值400元及200元之餐飲現金券於6月2日起，一連6個星期、逢星期四以半價發售，開售首日反應非常熱烈，首批現金券不到5小時即售罄，而今日（16日）上午10時亦推出第三批半價現金券，並新增18間餐廳，包括牛一、望月樓，以及美利酒店的Garden Lounge、Popinjays和The Tai Pan等。根據網站顯示，開售不足5鐘，新一輪的「賞你食」餐飲優惠已經售罄，未來3個星期將分批推出餘下的半價現金券。

旅發局指，市民可以在OpenRice平台上，從超過160個「優質旅遊服務」計劃認可餐飲商戶﹑逾800間本地餐廳中挑選心頭好，並以用港幣100元及200元，購買分別為港幤200元及400元兩款現金券，每人限購每款現金券各一套。

整個「賞你食」活動合共會推出2萬套半價現金券，名額有限，售完即止。

「賞你食」詳情

  • 合作夥伴：OpenRice

  • 現金券種類(每人限購各一套)：

  • 以港幣100元購買原價港幣200元現金券(一套4張、每張50元)

  • 以港幣200元購買原價港幣400元現金券(一套2張、每張200元)

  • 購買日期：2022年6月2日至7月13日(逢星期四早上10時開始發售)

  • 名額：合共20,000個

  • 活動網站：https://feastsntreats.openrice.com/index.html

「賞你食」現金券購買五步曲

1. 選擇現金劵種類(港幣200元或400元)

2. 選定心儀的餐廳及兌換地點，點擊「立即購買」

3. 登入/登記 OpenRice 帳戶

4. 選取「賞你食」優惠碼，以電子支付方式付款(包括 VISA、Mastercard、美國運通、 銀聯、AlipayHK、Apple Pay、Google Pay、PayMe 及 BOC Pay)

5. 於2022年8月10日或之前，前往選定的餐廳用膳，並在點餐前登入帳戶及出示現金劵QR碼(每次交易最多使用一套現金券)

 

參與商戶名單

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