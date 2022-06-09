賞你食｜半價現金券今早10時再售 OpenRice網站顯示售罄 (附名單)

旅發局新一浪「賞你食」餐飲優惠已售罄，未來4個星期分批推出餘下的半價現金券。(網上截圖)

香港旅遊發展局推出「賞你食」餐飲優惠，20,000套價值400元及200元之餐飲現金券於上周四（2日）起，一連6個星期、逢星期四以半價發售，開售首日反應非常熱烈，首批現金券不到5小時即售罄，而今日（9日）上午10時亦推出第二批半價現金券，上次未能購券的市民仍有機會。根據網站顯示，旅發局新一浪「賞你食」餐飲優惠已經售罄，未來4個星期將分批推出餘下的半價現金券。

旅發局指，市民可以在OpenRice平台上，從超過160個「優質旅遊服務」計劃認可餐飲商戶﹑逾800間本地餐廳中挑選心頭好，並以用港幣100元及200元，購買分別為港幤200元及400元兩款現金券，每人限購每款現金券各一套。

整個「賞你食」活動合共會推出2萬套半價現金券，名額有限，售完即止。

「賞你食」詳情

「賞你食」現金券購買五步曲

1. 選擇現金劵種類(港幣200元或400元)

2. 選定心儀的餐廳及兌換地點，點擊「立即購買」

3. 登入/登記 OpenRice 帳戶

4. 選取「賞你食」優惠碼，以電子支付方式付款(包括 VISA、Mastercard、美國運通、 銀聯、AlipayHK、Apple Pay、Google Pay、PayMe 及 BOC Pay)

5. 於2022年8月10日或之前，前往選定的餐廳用膳，並在點餐前登入帳戶及出示現金劵QR碼(每次交易最多使用一套現金券)